Flop: Weitere Konzerte von Michael Wendler wurden abgesagt

Es ist der nächste Rückschlag für die Musikkarriere von Michael Wendler (51). Erst im Januar wurde bekannt, dass ein Auftritt des Sängers in Oberhausen gestrichen wurde. Bei dieser Absage sollte es nicht bleiben: Der Mann von Laura Müller (23) verkündete, dass nun weitere Konzerte gestrichen wurden. "Wir haben von einigen Fans in der Schweiz erfahren, dass keine Karten mehr für das Konzert am 4. Mai 2024 verfügbar sind. Wir klären gerade, was da los ist und warum das so ist. Ich melde mich schnellstmöglich, sobald wir komplette Informationen dazu haben", schreibt Michael auf seiner Facebook-Seite.

Später erklärte der 51-Jährige seinen Fans, dass die Location in der Schweiz nicht mehr besteht und daher sein Auftritt ins Wasser fällt. Somit ist auch seine Performance in Österreich gecancelt, da es sich für den Wendler nicht lohnt, aus den Vereinigten Staaten nur für diese eine Show anzureisen. Für Michael sind die geplatzten Events ziemlich ärgerlich. In seinem Post wandte er sich total aufgebracht an seine Fans: "Wie kann man denn fünf Wochen vor meinem Auftritt die Türen zur Location schließen? Ich war startklar und hatte praktisch schon meine Koffer gepackt."

Während es für Michael karrieretechnisch nicht so rosig aussieht, kann seine Partnerin Laura ihren Erfolg als OnlyFans-Model feiern. Dass seine Frau auf der Erotikplattform Geld verdient, findet der Musiker großartig. "Er ist stolz, genau wie beim Playboy", verriet Laura ihrer Community in ihrer Instagram-Story. Michael habe laut Laura kein Problem damit, dass sie sich lasziv und halbnackt im Netz zeigt.

Anzeige Anzeige

ActionPress / United Archives GmbH Schlagersänger Michael Wendler bei einem Konzert 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance", 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über Michael Wendlers aktuelle Karrieresituation? Er wird sicher einen Weg finden, wieder erfolgreich zu sein. Es scheint schwierig für ihn zu sein, wieder Fuß zu fassen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de