Jünger als Sam: Aaron Taylor-Johnson versteht Kritik nicht

Aaron Taylor-Johnson (33) und seine Frau Sam sind verliebt wie am ersten Tag! Bereits seit über zehn Jahren sind der Schauspieler und die Regisseurin nun verheiratet. Aufgrund der Tatsache, dass zwischen den beiden über zwei Jahrzehnte Altersunterschied liegen, wurde ihre Beziehung häufig in der Öffentlichkeit kritisiert."Man muss sich klarmachen, dass ich das, was die meisten Leute in ihren Zwanzigern machen, schon mit 13 Jahren gemacht habe", verriet Aaron im Interview mit Rolling Stone UK. Denn schon in jungen Jahren konnte er große Erfolge feiern und stand neben Hollywood-Größen wie Jackie Chan (69) und Owen Wilson (55) vor der Kamera. Der "Fall Guy"-Star kann die öffentliche Kritik nicht nachvollziehen: "Du machst etwas zu schnell für jemand anderen? Ich kann das nicht verstehen. In welchem Tempo soll man das Leben genießen? Das ist für mich sehr komisch."

Schon als Kind hatte Aaron, anders als die meisten seiner Altersgenossen, eine genaue Vorstellung von seiner Zukunft. Dabei war dem Schauspieler schon früh bewusst, dass er jung Vater werden möchte. "Ich wusste schon mit zehn oder elf Jahren, dass ich einmal eine große Familie haben würde. Ich wusste, dass ich jung Vater werden würde. Und ich wusste, dass ich viele Kinder haben würde", verriet der 33-Jährige im Interview mit Esquire. Zu der Zeit, als er seine jetzige Frau kennenlernte, sei er seinen Altersgenossen in der Entwicklung bereits um einiges voraus gewesen.

Der Schauspieler und die Regisseurin lernten sich im Jahr 2009 bei den Dreharbeiten zu "Nowhere Boy" kennen und lieben. Nur ein Jahr später begrüßte das Paar den ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt. Und nur zwei Jahre später, im Jahr 2012, traten die Turteltauben gemeinsam vor den Traualtar und besiegelten ihre Liebe. Mittlerweile haben die beiden zwei gemeinsame Kids – Sam hat noch zwei Kinder aus ihrer früheren Ehe.

Aaron Taylor-Johnson, Schauspieler

Sam und Aaron Taylor-Johnson im Juni 2022

