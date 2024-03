Nach der Ausstrahlung: Bereut Bachelor Sebastian seine Wahl?

Bei Die Bachelors musste Sebastian Klaus (36) einige schwierige Entscheidungen treffen. Im Finale entschied er sich dafür, Larissa Katharina seine letzte Rose zu übergeben. Mit einer Beziehung hat es bei den beiden allerdings nicht geklappt. Nun verrät der Rosenkavalier im Promiflash-Interview, ob er jetzt, da er die Sendung gesehen hat, gerne anders gehandelt hätte. "Ich bereue nichts, was ich da getan habe und hätte wahrscheinlich auch nichts anders gemacht", vermutet der Hamburger. Allerdings sei es schwierig, sich in diese Situation hineinzuversetzen. Insgesamt möchte der Bachelor sich auf seine Gegenwart konzentrieren und nicht in der Vergangenheit leben.

Dennoch gibt Sebastian zu bedenken: "Wenn ich das [was in der Villa passiert ist] erfahren hätte, dann wäre das Format wahrscheinlich einfach anders gewesen." Zwischen den Mädels gab es so einige Streitereien, die der Salesmanager nur am Rande mitbekam. Kandidatin Leonie stand im Fokus einer Lästerattacke der Zweitplatzierten Kim Komnenić. Außerdem wurde die Gewinnerin Larissa, als sie sich unbeobachtet gefühlt hatte, dabei aufgenommen, wie sie über den jüngeren Bachelor Dennis Gries herzog. "Der fordert mich heraus. Dem will ich so richtig sein Ego kleintrampeln", sagte sie über den Allgäuer, nachdem er sie vermeintlich angeflirtet hatte.

Das rasche Ende der Lovestory des älteren Bachelors und seiner Auserwählten war für viele Fans keine Überraschung. "Wie konnte Sebastian die gesammelten Red Flags bezüglich Larissa inklusive der Warnung von Dennis ignorieren?", fragt sich eine Userin auf Instagram. Zwischen den beiden kriselte es schon während der Sendung. Bei ihrem Dreamdate war Larissa von einem Liebesgeständnis des Bachelors überfordert gewesen. "Er hat mir wirklich extrem viele Komplimente gemacht. Die ganze Zeit an mir, mich geküsst – es war wirklich einfach viel zu viel. Dieses Love-Bombing raubt mir Energie", verriet die Versicherungskauffrau damals.

