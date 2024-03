Trotz Royal-Drama: Prinzessin Eugenie strahlt bei Event!

Prinzessin Eugenie (33) scheint das ganze Drama nichts auszumachen! Während alle Augen auf die königliche Familie gerichtet sind, zieht die Tochter von Sarah Ferguson (64) und Prinz Andrew (64) ihr eigenes Ding durch und geht ihrer Arbeit nach. Die zweifache Mutter teilte via Instagram einige Schnappschüsse, die sie bei einer Lesung für Kinder im Londoner Stadtteil Chelsea zeigen. "Ich bin so froh, dass ich heute Morgen bei der Eröffnung der Little Egg Hunt dabei sein konnte. Ich habe der Garden House School das beste Buch, Elmer, vorgelesen", erklärte Eugenie ihrer Community.

Auf den Bildern ist zu sehen, wie die 33-Jährige im Park einer Gruppe von Kindern aus einem Buch vorliest – Eugenie strahlt die ganze Zeit über. Der Photoshop-Skandal und die Verschwörungstheorien scheinen ihre gute Laune definitiv nicht überschattet zu haben. Denn seitdem sich Prinzessin Kate (42) von ihrer Bauchoperation erholt, tauchen ständig neue Gerüchte über ihren Zustand auf. Als Prinz Williams (41) Frau ein Foto mit ihren drei Kindern geteilt hatte, wurde ziemlich schnell klar, dass es sich um ein bearbeitetes Bild handelte.

Nachdem der öffentliche Druck immer größer wurde, gab es ein offizielles Statement der 42-Jährigen. Kate gab zu, die Aufnahme bearbeitet zu haben. In der Instagram-Story ihres offiziellen Profils schilderte sie ihrer Community: "Wie viele Amateurfotografen experimentiere auch ich gelegentlich mit der Bearbeitung. Ich möchte mich für die Verwirrung entschuldigen, die das Familienfoto, das wir gestern geteilt haben, verursacht hat."

Getty Images Prinzessin Eugenie, Juni 2022

Instagram / princeandprincessofwales Prinz Louis, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte, 2024

