Emma Roberts und Kim knutschen in "American Horror Story"!

American Horror Story: Delicate kehrt mit dem zweiten Teil der 12. Staffel auf FX und Hulu zurück! Der Trailer für die letzten vier Episoden der Kult-Horrorserie verrät, dass es blutrünstig und intensiv weitergehen wird. Emma Roberts (33) spielt die erfolgreiche Schauspielerin und werdende Mutter Victoria Alcott, die bereit ist, für das Mutterdasein viele Risiken einzugehen. Realitystar Kim Kardashian (43) verkörpert die PR-Agentin Siobhan, die alles daran setzt, dass ihre Klientin Anna einen Oscar gewinnt. Währenddessen hat Anna mit den Auswirkungen ihrer Schwangerschaft zu kämpfen: Sie sieht Visionen und spinnenartige Bedrohungen, während sie immer paranoider wird.Im Trailer spitzt sich die Lage immer weiter zu und Annas Geburt rückt immer näher. Als sie Siobhan sagt, dass sie "alles" tun würde, um den Oscar zu gewinnen, beugt sich die PR-Agentin zu einem bedrohlichen Kuss vor.

Eine Quelle behauptet gegenüber ET, dass Kim sich nach einem Auftritt als Moderatorin bei "Saturday Night Live" im Herbst 2021 dazu entschlossen habe, die Rolle in der Horrorserie anzunehmen. "Die Moderation von 'Saturday Night Live' hat Kim dazu inspiriert, diese Rolle anzunehmen", verrät die Quelle und fügt hinzu: "Sie hat sich dazu entschlossen, diese Rolle anzunehmen, weil es außerhalb ihres normalen Aufgabenbereichs liegt und sie Ryan Murphy (58) für unglaublich talentiert hält", erklärt die Quelle.

Fans der Serie scheinen jedoch nicht begeistert davon zu sein, dass die originale Besetzung fast nicht mehr vertreten ist. So zeichnete sich die Serie zu Beginn vor allem dadurch aus, dass dieselben Schauspieler von Staffel zu Staffel in verschiedene Rollen schlüpften und große Namen wie Jessica Lange (74), Evan Peters (37) oder Sarah Paulson (49) stets mit von der Partie waren. Im Netz beschweren sich die Fans über die Entwicklung der Serie: "Ich möchte nicht glauben, dass 'American Horror Story' zu einer billigen, gewöhnlichen Horrorshow geworden ist", beschwert sich ein Nutzer auf dem offiziellen Instagram-Account der Serie. "Ich habe diese Serie geliebt... Bringt die guten Geschichten zurück", fordert ein anderer Fan und ein weiterer ergänzt: "Ich werde die Sendung wieder schauen, wenn sie wieder so gut geworden ist wie früher."

Emma Roberts im März 2023

Kim Kardashian, 2024

