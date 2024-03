Geht es Königin Camilla trotz des Dramas wirklich gut?

Das britische Königshaus ist seit Anfang des Jahres in aller Munde. Nicht nur aufgrund der Krebserkrankung von König Charles (75), sondern auch wegen der Verschwörungserzählungen um Prinzessin Kate (42). Doch eine Person soll sich von dem ganzen Drama nicht aus der Ruhe bringen lassen: Königin Camilla (76). Laut dem Chefredakteur von True Royal TV arbeitet Camilla gerade mit ihm an einer Dokumentation und hat ihm Einblicke in ihren Gemütszustand gewährt. In einem Interview mit Us Weekly plaudert er aus: "Sie scheint sich generell nicht allzu große Sorgen um das alles zu machen. Sie erzählt uns nicht viel davon, aber sie wirkt echt ziemlich positiv."

Seit Mitte Februar wird das Königshaus schon unter Beschuss genommen. Dabei geht es vor allem um Prinzessin Kate, die sich im Januar einer Bauch-OP unterzogen hatte und dann wochenlang nicht gesehen wurde. Im Internet kursieren wilde Gerüchte um ihren Gesundheitszustand, doch auch König Charles ist ein beliebtes Gesprächsthema. Wegen seiner Krebsdiagnose nimmt der Monarch derzeit nur wenige Termine wahr, um sich voll und ganz seiner Genesung widmen zu können. Deswegen vertritt Camilla ihren Ehemann bei wichtigen Terminen, wie zuletzt auf einer Rundreise durch die Städte Nordirlands. Dabei wirkte sie alles andere als gestresst. Laut The Mirror war Camilla während des Trips bester Laune und scherzte sogar über ihren Ehemann.

Camilla kommt fleißig ihren Pflichten nach und ist der Royal-Family in dieser Zeit eine große Hilfe. Die 76-Jährige wird ihren Mann am Gründonnerstag bei einem traditionell besonders wichtigen Termin in der Worcester Kathedrale vertreten. Im Rahmen des Gottesdienstes übernimmt sie die Übergabe des sogenannten Maundy money. Dabei handelt es sich um speziell geprägte Münzen, die an Menschen vergeben werden, die sich für soziale Zwecke engagieren und sich um die Gesellschaft verdient gemacht haben.

