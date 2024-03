Königin Camilla übernimmt große Verantwortung an Ostern

Königin Camilla (76) vertritt ihren Gatten, König Charles III. (75) auch weiterhin. Der britische Monarch ist an Krebs erkrankt und nimmt derzeit nur wenige Verpflichtungen wahr, um sich seiner Behandlung zu widmen. Am Gründonnerstag wird der Monarch aber aussetzen und stattdessen seiner Frau das Feld überlassen. In der Worcester Kathedrale wird sie im Rahmen eines Gottesdienstes eine kleine Summe Geld, das sogenannte Maundy money an einige Bürger übergeben – ein symbolisch wichtiger Termin für das britische Königshaus. "Wir sind so aufgeregt, dass wir Ihre Majestät, die Königin, am Gründonnerstag in der Kathedrale begrüßen dürfen, wenn wir den königlichen Gründonnerstagsgottesdienst veranstalten", schwärmen die Veranstalter auf X dazu.

Die Empfänger des Maundy moneys werden aufgrund ihrer herausragenden Verdienste und Gemeinschaften eingeladen. Queen Elizabeth II. (✝96) verpasste laut People in all den Jahren ihrer Regentschaft keinen einzigen Termin in der Worcester Kathedrale. Der Gottesdienst am Gründonnerstag war sogar eine der ersten Verpflichtungen, der sie nach ihrer Thronbesteigung im Jahr 1952 nachkam. In einigen Tagen wird Camilla diese besondere Ehre erstmals zuteil.

Vor ihrem großen Termin legt Camilla jedoch eine einwöchige Pause ein. Die Königsgemahlin soll von den vielen Geschehnissen rund um die Blaublüter schlichtweg erschöpft sein. Für die Auszeit der 76-Jährigen haben aber viele kein Verständnis – vor allem einige Royal-Experten schimpfen. "Wenn man eine arbeitende Frau ist, ist der ermüdende Teil das Heimkommen und das Erledigen des Haushalts. Sie muss das alles nicht machen", beschwerte sich die Moderatorin Bev Turner über Camillas Rückzug gegenüber GB News.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Camilla Parker Bowles im April 2019

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de