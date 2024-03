Ihre Freunde betonen: Prinzessin Kate zeigt sich an Ostern

Prinzessin Kates (42) Comeback soll immer näher rücken! Nachdem sich die Frau von Prinz William (41) Anfang des Jahres einem operativen Eingriff unterzogen hatte, zog sie sich zurück und nahm nicht mehr an royalen Terminen und Events teil. Doch dann folgte die Schocknachricht: Kate leidet an Krebs. Ob sie nun so bald zurückkehren wird, ist wohl unklar. Allerdings beteuerten Insider gegenüber Daily Beast: "Es geht ihr gut. Alles läuft nach Plan. An Ostern kommt der langersehnte Moment." Ein Freund von Kate und König Charles (75) erklärte, dass man davon ausgehe, dass sie am Ostergottesdienst teilnehmen und an der Seite der anderen Royals in der Kirche zu sehen sein wird. Ob das wirklich so kommt, bleibt aber abzuwarten.

Aktuell steht die 42-Jährige trotz ihrer Abwesenheit im Rampenlicht und muss wilde Behauptungen zu ihrem gesundheitlichen Zustand und Co. über sich ergehen lassen: Vergangenes Wochenende wurden Kate und William auf einem Wochenmarkt in der Nähe ihres Anwesens gesichtet. Trotz eines Clips, der das Paar beim Bummeln zeigt, waren einige der Meinung, dass es sich nicht um die künftige Königin Englands, sondern um eine Doppelgängerin handelt. Ein User schrieb auf der Social-Media-Plattform X: "Hört sofort auf damit! Diese Frau ist nicht Kate." Auch ein anderer Nutzer war überzeugt, dass es "manipulierte Bilder" seien.

Doch Heidi Agan, die als bekanntes Bodydouble für Kate arbeitet, dementierte die Gerüchte. "Ich weiß, dass ich es nicht bin. Ich war zu der Zeit auf der Arbeit, also weiß ich, dass ich das nicht bin", versicherte sie im Gespräch mit The Mirror. Außerdem glaubt Heidi an die Echtheit der Aufnahmen, sie ist sich absolut sicher, dass es sich um William und Kate in dem Video handelt. "Das ist jetzt alles zu weit gegangen. Es begann als Scherz mit der Frage 'Wo ist Kate', aber jetzt hat es sich zu einem richtigen Drama entwickelt, es muss aufhören", appellierte Heidi zum Schluss.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate

Getty Images Prinzessin Kate, 2023

