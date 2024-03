Wilde Theorien um Kate: Platzt Prinz William nun der Kragen?

Weil Prinzessin Kate (42) immer noch krankgeschrieben ist und sich ihre Rückkehr in die Öffentlichkeit wohl noch verzögert, kursieren im Netz wilde Verschwörungstheorien. Von Körperdoubles und falschen Todesmeldungen ist alles dabei. Kates Mann Prinz William (41) soll langsam an seine persönlichen Grenzen kommen. Platzt dem Thronfolger etwa bald der Kragen? "Es gibt vieles, was William gerne sagen würde. Es ist hart, mitansehen zu müssen, wie der Ruf seiner Frau von der öffentlichen Meinung zerrissen wird, so wie es einst bei seiner verstorbenen Mutter der Fall war", erklärt die Expertin Rebecca English gegenüber "The Sun". Allerdings seien William und sein Team sich aktuell noch einig: Eine Erklärung sei nicht nötig. Man lasse lieber die Handlungen des Prinzen für sich sprechen.

Die Parallelen zu dem Terror durch die Medien, den Williams Mutter Prinzessin Diana (✝36) durchleben musste, sind für ihn nur schwer zu ignorieren. "Er sieht, dass sich die Elemente davon wiederholen, was die Forderungen und den Aufschrei über seine Frau betrifft, und das verletzt ihn", meint die Expertin Roya Nikkhah bei "Good Morning Britain". William sei schon immer sehr sensibel gewesen, wenn es um seine verstorbene Mutter gehe: "Seit er ein Kind war und seit dem Studium und seiner Beziehung zu Kate sowieso."

Vor allem ein kürzlich aufgetauchtes Video befeuerte die Spekulationen im Netz massiv. Es zeigte die seit Monaten abwesende Kate beim gemeinsamen Spaziergang mit William. Doch bei X wurde schnell deutlich: Einige glaubten, dass es sich nicht um die 42-Jährige handelte. "Warum wollen uns die Medienkanäle weismachen, dass das Kate in dem Video ist? Wir alle können sehen: Das ist sie nicht", schrieb ein Nutzer und ein anderer betonte: "Ich glaube nicht mehr, was die Royals mit in Bezug auf Kate zeigen. Zu viele Lockvögel und manipulierte Bilder."

