Kates Krebsdiagnose: Vertragen sich Prinz William und Harry?

Prinz Harry (39) und sein Bruder William (41) sind bereits seit Jahren zerstritten, von einer Versöhnung waren sie weit entfernt. Doch die Bekanntgabe der Erkrankung von Williams Frau Kate (42) könnte jetzt den Wendepunkt darstellen – vorausgesetzt Harry und seine Gattin Meghan (42) gehen richtig damit um, meint die PR-Expertin Jane Owen. "Ich würde ihnen dringend raten, ihre Unterstützung öffentlich zu zeigen", erklärt sie im Interview mit The Mirror. Immerhin können Harry und Meghan wohl besser als jeder andere verstehen, wie es ist, sich Privatsphäre zu wünschen und sie nicht gewährt zu bekommen. "Dies ist eine Zeit für die Familie. Es ist eine Zeit der Unterstützung und Freundlichkeit. William wird seinen Bruder jetzt mehr denn je brauchen und ihre Kinder werden ihre Tante und ihren Onkel brauchen", findet Jane.

Genau wie die Öffentlichkeit sollen Harry und Meghan nichts von Kates Krebsdiagnose gewusst haben. Doch der Adelsexperte Chris Ship meinte, dass der 39-Jährige seinen älteren Bruder direkt nach dem Statement der Prinzessin kontaktiert hat. "Prinz Harry hat sich an seinen Bruder gewandt, nachdem er von Kates Krebserkrankung erfahren hat. Harry und Meghan sind beide mit ihrem Bruder/Schwager in Kontakt getreten, allerdings auf privater Basis", betonte er auf X. Es sei allerdings nicht klar, ob es ein normales Telefonat oder ein Videoanruf gewesen ist.

Während sich das Ehepaar noch nicht persönlich meldete, hatten sie ein Statement in ihrem Namen an die Öffentlichkeit geben lassen. Darin hatten sie Kate und William ihre Unterstützung ausgesprochen. "Wir wünschen Kate und ihrer Familie Gesundheit und Heilung und hoffen, dass sie dies in Ruhe und Frieden tun können", hatte es in der Pressemitteilung geheißen. Die Äußerung wird für viele überraschend gekommen sein, ist das Verhältnis von Harry und Meghan mit den Royals doch immer noch angespannt.

Getty Images Prinz Harry, Prinzessin Kate und Prinz William im Februar 2017

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games in Düsseldorf, September 2023

