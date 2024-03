Nach Kates Statement: Prinz Harry meldete sich bei William

Prinzessin Kate (42) bekommt von allen Seiten Unterstützung – auch von ihrem Schwager und seiner Frau. Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) sollen sich kurz nach der Veröffentlichung des emotionalen Videos, in dem die Britin ihre Krebsdiagnose publik gemacht hatte, gemeldet haben. "Prinz Harry hat sich an seinen Bruder Prinz William (41) gewandt, nachdem er von Kates Krebserkrankung erfahren hat. Harry und Meghan sind beide mit ihrem Bruder/Schwager in Kontakt getreten, allerdings auf privater Basis", erklärt der Royal-Experte Chris Ship via X und fügt hinzu: "Es ist nicht klar, ob es sich um einen Telefon-/Videoanruf oder um Unterstützungsbotschaften handelte."

Im Januar war die 42-Jährige am Bauch operiert worden. Bei dem Eingriff hätten die Ärzte Krebs gefunden, erklärte Kate in ihrem emotionalen Video-Statement. Demnach ist die Diagnose familienintern schon länger bekannt. Doch Harry und Meghan sollen davon auch erst seit ihrem Clip wissen. "Sie hatten keine Ahnung und erfuhren die Nachricht erst zur gleichen Zeit wie der Rest der Welt", schilderte ein Insider gegenüber New York Post. Dies zeige, wie zerrüttet die Beziehung zwischen den Sussexes und der restlichen königlichen Familie sei.

Nach der Bekanntgabe ihrer Krebsdiagnose meldete sich auch schon König Charles III. (75) dazu. Der Monarch, der ebenfalls an Krebs erkrankt ist, sei "so stolz auf Catherine, dass sie so mutig gesprochen hat." In den vergangenen Wochen habe der 75-Jährige "engsten Kontakt zu seiner geliebten Schwiegertochter gehalten", gab ein Sprecher des Palastes laut Page Six preis. Er und Camilla seien auch weiterhin für sie und den Rest der Familie da und bieten ihre "Unterstützung und Liebe" an.

Prinz Harry und Herzogin Kate im Mai 2017

Prinzessin Kate und Prinz Harry, April 2019

