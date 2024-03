Prinzessin Kate soll seit einem Monat vom Krebs wissen

Die Schocknachricht soll Prinzessin Kate (42) erst vor wenigen Wochen erfahren haben. Am Freitag verkündete sie in einem Video, dass sie an Krebs erkrankt ist. Mitte Januar wurde die dreifache Mutter am Bauch operiert – bis gestern war nicht bekannt, woran genau die Frau von Prinz William (41) leidet. Mit mehr Details zu ihrer Erkrankung hält sie sich zurück, doch wenn man die vergangenen Auftritte von William Revue passieren lässt, fällt auf: Am 27. Februar sagte Kates Mann aufgrund einer "persönlichen Angelegenheit" einen Termin ab. Daraus schließen britische Medien jetzt, dass das Ehepaar zu dem Zeitpunkt über Kates Krebsdiagnose in Kenntnis gesetzt wurde.

Denn die Tage vor besagtem Datum nahm der 41-Jährige all seine royalen Pflichten wahr und ging seiner Arbeit nach. Ursprünglich sollte William am 27. Februar nicht nur bei dem Gedenkgottesdienst für seinen verstorbenen Patenonkel König Konstantin von Griechenland anwesend sein – der Monarch sollte laut Bild-Informationen eine Rede halten. Somit sei Williams Absage plötzlich gekommen und sei ein eindeutiges Indiz dafür, dass zu dem Zeitpunkt Kate und William mit der Nachricht konfrontiert worden sind.

In dieser schweren Zeit kann sich das Ehepaar nicht nur auf die Unterstützung innerhalb des Königshauses verlassen. Zahlreiche Fans zeigten sich erschütternd und spendeten der 42-Jährigen Trost. "So mutig und beeindruckend dies vor der Kamera zu tun. Totaler Respekt... Chemo ist hart, ich habe es erlebt, aber du wirst auf der anderen Seite herauskommen und weitermachen, ich denke, du bist brillant", lautete beispielsweise nur einer von vielen Instagram-Kommentaren.

