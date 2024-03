Zeitpunkt von Prinzessin Kates Statement ist kein Zufall!

Das emotionale Video, in dem Prinzessin Kate (42) sich erstmals seit einigen Monaten zeigte und ihre Krebserkrankung öffentlich machte, wurde auf dem offiziellen Instagram-Profil von ihr und Prinz William (41) um genau 18 Uhr britischer Zeit hochgeladen. Für diese exakte Uhrzeit gibt es auch einen Grund und der ist organisatorisch. Wie OK! berichtet, wollte der Kensington Palast sich damit den Medien und vor allem den "BBC News at Six" anpassen. Genauso lief es auch bei der Bekanntmachung von König Charles' (75) Krebsdiagnose ab. Ein für die Royals üblicher Ablauf, denn bei derartigen Statements wird die britische Presse vorab informiert und es soll ihnen die Zeit gegeben werden, ihre Berichterstattung anzupassen.

Es ist das erste und bisher einzige Mal, dass Kate sich persönlich äußerte, seit bekannt ist, dass sie sich einer OP und einem längeren Genesungsprozess unterziehen musste. Ob sie sich so bald wieder zeigen wird, ist fragwürdig. Auch ist es unwahrscheinlich, dass sie an der traditionellen Ostermesse kommendes Wochenende teilnehmen wird. Der Palast äußerte dazu gegenüber den Medien: "Die Prinzessin wird zu ihren offiziellen Pflichten zurückkehren, sobald ihr medizinisches Team ihr dies erlaubt."

Angeblich soll das Video bereits zwei Tage vor der Veröffentlichung aufgezeichnet worden sein. Und auch das geschah nicht grundlos. Dabei geht es allerdings um Kates drei Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5). Die drei haben aktuell bereits Osterferien. Der Zeitpunkt wurde auch deshalb so gewählt, damit die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern und innerhalb der Familie von der Krankheit ihrer Mutter erfahren. William und Kate sollen Sorge gehabt haben, dass sie ansonsten darunter leiden könnten, dass in der renommierten Privatschule durch Lehrer oder Mitschüler Gerede verbreitet wird.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in Boston, 2022

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren drei Kindern, 2022

