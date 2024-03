Harry und Meghans Unterstützer beleidigt Prinzessin Kate

Christopher Bouzy ist einer der größten Unterstützer von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42). Als solcher tritt er auch in der Dokumentation "Harry & Meghan" auf. Auf ihre königlichen Verwandten in Großbritannien ist der Tech-Mogul gar nicht gut zu sprechen. Nun soll Christopher sogar das emotionale Videostatement von Prinzessin Kate (42) vor wenigen Tagen heftig verurteilt haben. Laut Berichten von The Sun soll der 48-Jährige kurz nach der Veröffentlichung des Videos auf X die Theorie vertreten haben, die Krebserkrankung der zukünftigen Königin sei wie "nordkoreanische Propaganda" inszeniert. Der angebliche Post ist mittlerweile verschwunden.

Doch die Anschuldigungen ließ Christopher nicht lange auf sich sitzen. Auf X meldete er sich zu Wort und schimpfte auf das Magazin. "Wow! The Sun hat einen Artikel veröffentlicht, indem behauptet wird, ich hatte Kate ins Visier genommen, und sie behaupten fälschlicherweise, ich hätte gesagt, Kates Krankheit sei 'inszeniert, ähnlich wie nordkoreanische Propaganda'. Das habe ich nie gesagt und The Sun hat eine Grenze überschritten. Mein Tweet hätte nichts mit ihrer Krebsdiagnose zu tun", ärgerte er sich. Er habe diese Ausdrücke zwar benutzt, habe aber den Umgang der britischen Presse mit dem Statement der Prinzessin gemeint. Er wünsche der 42-Jährigen nur das Beste und eine schnelle Genesung.

Und was ist mit Harry und Meghan? Sie gaben fast unmittelbar nach der Bekanntgabe ein Statementab, in dem sie Kate ihre Genesungswünsche aussprachen. Der 39-Jährige soll sogar seinen Bruder William (41), mit dem er seit Jahren zerstritten ist, kontaktiert haben. Die Krankheit seiner Schwägerin soll ihn sehr belasten. Der Adelsexperte Richard Fitzwilliams erklärte gegenüber Mail Online, dass Harry und Kate sich früher einmal sehr nahestanden – sie sei "die Schwester [gewesen], die er nie hatte". In Erinnerung daran sei er nun sehr mitgenommen.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Februar 2024

Getty Images William, Harry, Meghan und Kate, 2018

