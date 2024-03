Trotz Medienrummel: Prinzessin Kates Priorität ist Familie

Seitdem Prinzessin Kate (42) ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht hat, überschlagen sich die Nachrichten. Sie erhält Unterstützung und Genesungswünsche aus aller Welt. Die Spekulationen reißen jedoch nicht ab. Letzteres dürfte für die dreifache Mutter allerdings kaum von Bedeutung sein. Laut Expertin Jennie Bond hat sie klargemacht, was für sie wirklich zählt. "Sie mag eine Prinzessin sein, sie mag unsere zukünftige Königin sein, aber in erster Linie ist sie eine Ehefrau und Mutter von drei Kindern. [...] Es ist das Wohlergehen von George, Charlotte und Louis, das im Mittelpunkt von Kates Umgang mit ihrer Erkrankung steht und bleibt", betont Jennie gegenüber Sunday Mirror. Die oberste Priorität von Kate und ihrem Mann William (41) liegt folglich bei der Familie.

Kate sprach jedoch nicht nur über ihre Familie, sondern auch über ihre Arbeit als Royal. Wenn es nach Jennie geht, habe Kate mit ihren Worten ein völlig neues und wichtiges Bild der Arbeit als Mitglied der Königsfamilie geschaffen – eines, das weitaus authentischer sei. "Wenn es um das Arbeitsleben der Royals geht, hören wir so viel über Pflicht und Dienst, aber in ihrer sehr würdevollen Videobotschaft über ihr Krebsdiagnose erzählte Kate etwas anderes über ihre Arbeit: Sie sagte, dass sie 'tiefe Freude empfinde'. Und ich glaube ihr, wenn sie sagt, dass sie sich darauf freut, wieder da zu sein", findet die Journalistin.

Der Tag, an dem Kate ihre Arbeit wieder aufnehmen wird, ist momentan kaum abzusehen. Laut Expertin könne er noch Monate in der Ferne liegen. Vor einigen Wochen hatte der Palast versichert, dass eine Rückkehr nach Ostern wahrscheinlich sei. Kurz nach der Veröffentlichung des Videos sah das aber schon ganz anders aus. "Die Prinzessin wird zu ihren offiziellen Pflichten zurückkehren, sobald ihr medizinisches Team ihr dies erlaubt", hieß es in einem Statement. In der Zwischenzeit wird William seine Frau weiterhin unterstützen und gleichzeitig seine Pflichten erfüllen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Charlotte am 25. Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de