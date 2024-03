Wie schwer war die Bachelor-Quarantäne für Dennis und Katja?

Bei Die Bachelors haben Dennis Gries und Katja ihr gemeinsames Glück gefunden. Im Finale entschied sich der Bachelor für die Düsseldorferin und seitdem gehen die zwei gemeinsam durchs Leben. Allerdings mussten sie ihre Liebe geheim halten, bis die letzte Folge der Kuppelshow ausgestrahlt wurde. Wie es ihnen damit ging, erzählen die Turteltauben im exklusiven Promiflash-Interview. "Zuhause war es kuschelig, aber draußen war es nervig mit den ganzen Versteckspielen die ganze Zeit", verrät der Allgäuer. Die ehemalige Kandidatin konzentrierte sich während der Bachelor-Quarantäne auf das Positive: "Wir haben es nicht als schlimm empfunden. Im Gegenteil, nach so einer Reise und so einer intensiven Zeit hat man auch viel Redebedarf."

Doch auch Katja kam gegen Ende der Wartezeit an ihre Grenzen: "In den letzten paar Wochen nervt es natürlich schon, wenn man dann nicht das alltägliche Leben leben kann. Man kann nicht zu zweit einkaufen oder zum Sport gehen, da nur der eine raus darf und der andere nicht." Doch sie seien sich in dieser Zeit noch näher gekommen als in der Show. "Das Schöne ist, wir haben uns jetzt noch intensiver kennengelernt und [...] auch einfach mal ein paar andere emotionale Seiten vom anderen sehen dürfen. Das hat uns dann letztendlich eine noch stärkere Verbindung gegeben", schwärmt Dennis.

Anders als der Fitnessstudio-Besitzer konnte der zweite Bachelor sein Liebesglück nicht in der Fernsehshow finden. Sebastian Klaus (36) hatte sich in der finalen Folge für Larissa Katharina entschieden, doch nach etwa drei Wochen war es aus zwischen den beiden. Viele Fans hätten sich gewünscht, dass sich der Hamburger für Kandidatin Eva Thümling (28) entscheidet. Dennis kommentierte das gegenüber Promiflash so: "Eva ist eine ganz, ganz tolle Frau, da gibt es gar nichts dran auszusetzen, aber Sebastian hat dann die stärkeren Gefühle für Larissa gehabt und da kann man nur sagen, dann muss er auch dem nachgehen!"

Instagram / ka__tjaa Katja, "Die Bachelors"-Kandidatin

RTL Dennis Gries und Sebastian Klaus bei "Die Bachelors"

