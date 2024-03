Biyon Kattilathu ist traurig über sein hartes Jury-Urteil

Damit hat Biyon Kattilathu (39) wohl überhaupt nicht gerechnet. Aktuell schwingt der Motivationsguru wöchentlich bei Let's Dance das Tanzbein. Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Marta Arndt (34) musste er in der vergangenen Sendung um seinen Verbleib in der beliebten Tanzshow bangen. Für seinen Wiener Walzer musste Biyon einiges an Kritik einstecken – und das machte ihm wohl mächtig zu schaffen! "Ich bin ein bisschen traurig", gibt der Autor offen im Anschluss der Sendung gegenüber RTL zu. "Aber ich habe mein Bestes gegeben", räumt der Motivationscoach ein.

Das sieht auch seine Profi-Tanzpartnerin so. "Wir haben alles gegeben", erklärt sie im Interview. Sie habe gar nicht damit gerechnet, dass insbesondere der strenge Joachim Llambi (59) solch harte Worte für ihre Performance finden würde. "Ich war eigentlich über das Urteil von Herrn Llambi ein bisschen überrascht, dass es dann so 'schlecht' ausgefallen ist", äußert sich Marta noch immer etwas verwundert über die harten Worte und die Zwei-Punkte-Bewertung des Tanzrichters. Für ihren Tanz ergatterten Biyon und Marta insgesamt aber zwölf Punkte. Das Dance-Battle konnte das Team des Podcasters dann aber für sich entscheiden und bewahrte Biyon womöglich vor dem Rauswurf aus der Sendung.

Aber woran lag es, dass Biyon solche Probleme mit dem Wiener Walzer hatte? Immerhin macht er auf der Tanzfläche sonst immer eine recht passable Figur. Doch schon in den Proben hatte sich gezeigt, dass der Motivationstrainer mit den vielen Drehungen Probleme hat – ihm wurde übel! "Ich werde alle Kräuter nehmen, die es gibt gegen Übelkeit, ich werde dich nicht ankotzen, [...] wir werden einen super Wiener Walzer tanzen", versprach er seiner Tanzpartnerin vor dem Auftritt in der Show.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Biyon Kattilathu und Marta Arndt bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Getty Images Joachim Llambi in der siebten "Let's Dance"-Liveshow 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr nachvollziehen, dass Biyon traurig ist? Klar, Kritik hört niemand gerne! Na ja, er sollte da schon drüberstehen können... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de