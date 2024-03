"Ernsterer Blick": Travis Kelce will seine Taylor beschützen

Taylor Swift (34) befand sich bis vor Kurzem noch auf großer Welttournee. Oftmals als Unterstützung an ihrer Seite war ihr Freund Travis Kelce (34). Umso mehr genießen die beiden nun ihre gemeinsame Zeit, nachdem sie vorerst von all ihren üblichen Verpflichtungen befreit sind. Bilder, die Mirror vorliegen, zeigen das Paar bei einem romantischen Mittagessen in Malibu. Dabei wirkt vor allem der Kansas City Chiefs Tight End überraschend angespannt, wie Körpersprache-Expertin Judi James feststellt – und das hat einen Grund. "Seine Augenbrauen sind zu einem Stirnrunzeln zusammengezogen", merkt sie an und erklärt, dass "sein ernsterer Blick" ein Zeichen seines Verantwortungsgefühls "Taylor in der Öffentlichkeit zu beschützen" sei.

Neben dem Beschützerinstinkt des NFL-Stars sollen die Aufnahmen auch Aufschluss über den aktuellen Stand der Beziehung der beiden geben. Dabei spielt vor allem die Art und Weise, wie Taylor und Travis Händchen halten eine ganz besondere Rolle. Sie soll zeigen, wie eng ihre Verbindung inzwischen schon ist. Demnach sei der fest und nachdrücklich wirkende Handkontakt des Paares "mit ineinander verschränkten Fingern, eine Steigerung gegenüber dem normalen Handkontakt". Für Judi impliziere er aus diesem Grund auch "eine intensivere Vertrautheit" zwischen der "Cruel Summer"-Interpretin und dem Footballspieler.

Erst vor wenigen Tagen stellte sich die Frage, ob Travis und Taylor schon bald den nächsten Schritt in ihrer Beziehung wagen werden. In seinem Podcast "New Heights" heizte der Sportler selbst die Gerüchteküche ordentlich an. Als er auf im Labor gezüchtete Diamanten zu sprechen kam, verglich er die Edelsteine scherzend mit dem talentierten jungen Basketballspieler Victor Wembanyama und witzelte: "Ich kann es kaum erwarten, meinen zu züchten." Dieser Kommentar sorgte für Gesprächsstoff im Netz. Einige Fans vermuteten sogar, Travis plane Nachwuchs und eine Verlobung der Superstars stünde kurz bevor.

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

Denkt ihr, dass an den Einschätzungen der Expertin etwas dran ist?



