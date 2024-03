Yasins "The 50"-Flirt mit Jenny: Paulina enttarnt Strategie!

Paulina Ljubas (27) kennt ihren Ex ziemlich gut: Sie und Yasin Mohamed (32) sind derzeit in der neuen Realityshow The 50 zu sehen. Auch Jenny Elvers (51) spielt in dem Game für ihre Follower um die Gewinnsumme. Schon in den ersten Tagen machte sich der Ex on the Beach-Star an die Blondine ran und es wurde heftig rumgeknutscht. Viele der Kandidaten kaufen dem Frauenhelden die Flirterei nicht ab – tatsächlich scheint er auch eine Strategie zu haben. "Ich strahle, ich passe auf sie auf, sie wird nicht gewählt. Ich glaube, andersrum genauso", zeigt er sich in Folge fünf nun euphorisch im Interview. Im Gespräch mit Paulina führt er noch weiter aus: "Rein strategisch muss ich Jenny nehmen, weil sie am wenigsten gefährlich ist und in einer anderen Gruppe ist." Die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit lächelt ihn verschmitzt an: "Ich bin nicht doof, Yasin, ich weiß schon, dass du da zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen hast."

Sie ist sicher, dass ihr Ex das Spiel einfach nur gut spiele. "Das ist rein strategisch schlau, was du tust", gibt sie zu. Dass Yasin Jenny wirklich mögen könnte, schließt sie aus. Er betont jedoch, dass er sie auch draußen gerne kennenlernen würde. "Eine Frau, die so alt ist wie meine Mutter. Und die Arme denkt noch, dass er das ernst meint", lacht Paulina im Interview. Aufklären werde sie die 51-Jährige aber nicht, da sie eine geheime Allianz mit den Männern, einschließlich Yasin, gebildet hat. Jenny scheint das Ganze ohnehin eher locker zu sehen: "Kurz vor den Wechseljahren rastet die Mutti noch mal aus."

Ihre Konkurrentin Daniela Büchner (46) hat kein Verständnis für die Turtelei mit Yasin. "Ich bin ja auch älter, ich kann das nicht. Ich kriege einen Milcheinschuss, wenn ich die jungen Typen sehe", erklärt sie im Interview. Jenny scheint die Aufmerksamkeit aber einfach zu genießen. In der Liebe war es zuletzt für sie nicht so gut gelaufen. 2022 hatte sie Marc Terenzi (45) gedatet, die Beziehung scheiterte jedoch nach nur wenigen Wochen. Seitdem gilt sie als Single.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-TV-Teilnehmerin

Getty Images Jenny Elver im Oktober 2023

