Überraschungsauftritt: Fürstin Charlène glänzt bei Rosenball

Öffentliche Auftritte von Fürstin Charlène von Monaco (46) kommen leider nicht so häufig vor, wie es sich die Fans sicher wünschen würden. Doch den alljährlichen Bal de la Rose in Monte-Carlo will sie sich offenbar nicht entgehen lassen. Ganz überraschend begleitet Charlène ihren Mann Fürst Albert (66) zu dem Ball – und stahl allen die Show. Da der Abend unter dem Motto Disco steht, sucht die gebürtige Südafrikanerin sich ein passendes Outfit aus: Sie glänzt auf dem roten Teppich in einem funkelnden, silberfarbenen Glitzer-Jumpsuit. Und auch ihre Frisur sorgt für Aufsehen, denn der freche Kurzhaarschnitt mit Pony ist neu. Auf der Instagram-Seite des Fürstenhauses feiern die Fans Charlènes Look begeistert: "Charlène sieht unglaublich aus!"

Zuletzt bekamen die Unterstützer des monegassischen Fürstenhauses Charlène Mitte März zu Gesicht. Zum Geburtstag ihres Gatten begrüßte sie zusammen mit den beiden Kindern Prinz Jacques (9) und Prinzessin Gabriella (9) die Schaulustigen. Der 66. Ehrentag des Fürsten wurde mit einer riesigen Torte und einer Parade vor dem Palast gefeiert. Für seine Frau gab es sogar einen herzlichen Kuss. Und Zuschauer gab es ordentlich, denn geladen waren Einwohner, Schulen und Mitarbeiter.

Verheiratet sind Charlène und Albert bereits seit 2011. Die Zwillinge Gabriella und Jacques krönten das Liebesglück im Dezember 2014. Doch das Paar muss immer wieder Gerüchten um eine Ehekrise trotzen. Diese halten sich auch deshalb so hartnäckig, weil die 46-Jährige sich in der Vergangenheit aufgrund gesundheitlicher Probleme immer mal wieder aus der Öffentlichkeit zurückziehen musste. So sorgte beispielsweise ihre schwere Hals-Nasen-Ohren-Infektion im Jahr 2022 für viel Aufsehen – denn für die Genesung zog sie sich mehrere Monate in ihre Heimat Südafrika zurück.

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert, März 2024

Gaëtan Luci / Michael Alesi / Axel Bastello / Eric Mathon / Frédéric Nebinger / Princier Palais Die monegassische Fürstenfamilie feiert Albert von Monacos 66. Geburtstag

