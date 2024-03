Werden Prinz Harrys Unterhosen im Strip-Klub ausgestellt?

Die wilden Partytage hat Prinz Harry (39) lange hinter sich gelassen, doch hin und wieder tauchen Relikte aus dieser Zeit wieder auf. Der Inhaber eines Strip-Klubs aus San Diego, Dino Palmiotto, wandte sich vergangene Woche an The Sun, um seinen wertvollsten Besitz zu präsentieren: eine Unterhose von Prinz Harry. Diese soll er während einer Partynacht im Jahr 2012 getragen haben. Dino kaufte das Kleidungsstück einer jungen Frau ab, die dafür umgerechnet satte 230.000 Euro von ihm erhielt. Nun stellt Dino die Unterhose in seinem Klub aus, wie ein echtes Kronjuwel. "Wir haben eine spezielle Vitrine mit ausgezeichnetem Sicherheitssystem anfertigen lassen. Die Boxershorts sind hinter Schloss und Riegel", erzählt er und fügt hinzu: "Außerdem haben wir eine Versicherung von knapp einer Million Euro dafür abgeschlossen!"

Dino ist sich sicher, dass die Unterhose echt ist. Angeblich hat die Partymaus Carrie Royale, die ihm das gute Stück verkaufte, auch intime Fotos von Prinz Harry gemacht, die das Ganze beweisen. Das behauptet sie zumindest gegenüber Mirror. Für Dino ist das Grund genug, den Preis zu zahlen. "Das ist es mir wert. Die Unterhose wurde noch nie gewaschen, sie ist noch im Originalzustand! Deswegen kommen die Leute von überall her", gibt er stolz in seinem Interview zu.

Ob die Unterwäsche wirklich von Harry stammt oder nicht, sei einmal dahingestellt. Was aber vom Prinzen selbst sogar bestätigt wurde, ist seine wilde Vergangenheit. Schon oft hat Harry darüber gesprochen, wie er seine Zwanzigerjahre verbracht hat – nicht zuletzt in seinen Memoiren "Reserve". Darin erzählt er von heftigen Partys, verrückten Drogentrips und sogar einer Handgreiflichkeit mit einem Polizeibeamten. Dies alles liegt allerdings weit hinter ihm. Jetzt genießt er ein ruhigeres Leben mit seiner Frau Meghan (42) und den Kindern Archie (4) und Lilibet (2).

Getty Images Prinz Harry, März 2012

Getty Images Prinz Harry, Oktober 2022

