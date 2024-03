Wie stehen Taylor Lautner und seine Tay zu Familienplanung?

Sieben Jahre gehen Taylor Lautner (32) und Tay Dome nun schon gemeinsam durchs Leben. In einem Interview mit Us Weekly verrät die Frau des Twilight-Stars nun, was das Paar über das Thema Nachwuchs denkt. Sie seien nervös, gibt Tay zu – die Vorstellung, Kinder großzuziehen, mache ihnen ein wenig Angst. "Wie sollen wir Kinder erziehen, die in der Lage sind, für sich selbst einzutreten oder das Gefühl haben, dass sie mit uns darüber reden können?", offenbart sie. Die beiden haben es nicht eilig, Kinder zu bekommen – irgendwann gebe es aber mit Sicherheit welche, fügt sie hinzu.

Außerdem schwärmt Tay von ihrer Ehe mit dem Schauspieler. Mit ihm verheiratet zu sein, sei das Beste, was es gebe und sie sei sehr dankbar. "Er ist mein Golden Retriever – so nenne ich ihn", gesteht die 27-Jährige. Zusammen setzt sich das Paar für psychische Gesundheit ein und gründete 2022 deshalb die gemeinnützige Lemons Foundation. Sie selber arbeiten ebenfalls an ihrer mentalen Gesundheit – es sei sehr ermutigend für sie, ihrem Mann dabei zuzusehen, wie er sich stets bemüht, besser zu werden. "Es ist großartig, einen Partner zu haben, der das genauso respektiert und die gleiche Lebensaufgabe hat", erzählt Tay.

Taylor machte die Beziehung zu Tay 2018 öffentlich – kennengelernt hatte er sie durch keine Geringere als seine Schwester Makena Moore. Im Gespräch mit People erzählte der "Scream Queens"-Darsteller, Makena habe ihm gesagt: "Kumpel, ich habe deine zukünftige Frau gefunden. Du musst dieses Mädchen kennenlernen." Zwei Jahre später machte er seiner Liebsten dann den Antrag und heiratete sie knapp ein Jahr später auf einem romantischen Weingut. "Ich fühlte mich wie in einem Märchen. Alles war so wunderschön – ich war absolut überwältigt", erinnerte sich Tay im Interview mit Vogue.

Instagram / taydome Taylor Lautner und seine Verlobte Taylor Dome im Februar 2022

Instagram / taylorlautner Taylor Lautner und Tay Dome

