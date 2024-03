Fabio Knez und seine Darya starten bald ihre eigene Show!

Fabio Knez und seine Freundin Darya Strelnikova haben ganz besonders freudige Nachrichten für ihre Fans: Der ehemalige Dschungelcamp-Bewohner und die Beauty starten bald ihr eigenes Format! Das verkünden die beiden nun auf Instagram. Schon am 31. März startet ihre neue Show "Darya und Fabio: Zwischen Staub und Glamour", die wöchentlich auf YouTube abrufbar ist. Worum es in den Folgen gehen wird? Dem Titel der Show nach zu urteilen, werden die beiden einige Einblicke hinter die Kulissen ihres Privatlebens geben.

Diese Neuigkeiten erfreuen natürlich die Fans des Staubsaugervertreters und der Influencerin sehr. "Ah! Wie cool ist das denn!", kommentiert ein Nutzer der Social-Media-Plattform beispielsweise, und ein weiterer stimmt ein: "Sehr guter Titel! Ich werde bei euch Sweetys definitiv mal reinschauen! Viel Erfolg!" Um ihren Followern einen ersten kleinen Vorgeschmack zu liefern, teilen die beiden Are You The One – Reality Stars in Love-Bekanntheiten zudem einen kurzen Trailer auf ihrem YouTube-Channel, in dem sie miteinander tanzen, turteln und herumalbern.

Dass die Reality-TV-Stars ein Paar sind, verdanken sie übrigens der Datingshow "Are You The One – Reality Stars in Love": Bei den Dreharbeiten des Formats lernten sich Fabio und seine Liebste kennen. Obwohl die beiden laut den Show-Experten nicht als Perfect Match galten, funkte es sofort zwischen ihnen. Nach den Dreharbeiten kamen Fabio und Darya schließlich zusammen. Vor wenigen Monaten wagten der Beau und seine Liebste dann sogar den nächsten Schritt in ihrer Beziehung und zogen zusammen.

