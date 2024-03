Menschenhandel-Vorwürfe: Versteckt sich P. Diddy in Karibik?

Sean Combs, schon lange bekannt unter dem Künstlernamen P. Diddy (54), ist anscheinend untergetaucht. Im Rahmen einer Ermittlung im Zusammenhang mit "Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung" wurde eine Razzia in mehreren seiner Anwesen durchgeführt. Wie Mirror berichtet, trafen Beamte der US-amerikanischen Strafverfolgungsbehörden, einschließlich des Ministeriums für Innere Sicherheit, am Montag bewaffnet bei seinen Häusern in Los Angeles und Miami ein. Sie nahmen mehrere Personen fest, darunter auch zwei seiner Söhne – der Rapper war jedoch nicht aufzufinden. Sein Privatjet wurde auf der Insel Antigua in der Karibik geortet, nachdem er am Montagmorgen Los Angeles verlassen hatte. Ob Sean in dem Jet saß, wird derzeit überprüft.

Bislang ist nicht viel über den Inhalt der Ermittlungen bekannt. Ende des vergangenen Jahres wurde eine Reihe von Klagen gegen den "I'll Be Missing You"-Interpreten eingereicht – die Vorwürfe reichen von sexuellen Übergriffen und Vergewaltigung bis hin zu Menschenhandel. "Wir werden die Strafverfolgungsbehörden immer unterstützen, wenn sie versuchen, diejenigen zu verfolgen, die gegen das Gesetz verstoßen haben. Hoffentlich ist dies der Beginn eines Prozesses, der Herrn Combs für sein verwerfliches Verhalten zur Verantwortung ziehen wird", erklärte einer der Anwälte des Falls laut Rolling Stone.

Zu den Anschuldigungen – unter anderem der Vergewaltigungsvorwurf einer zur mutmaßlichen Tatzeit 17-Jährigen – bezog der Musiker kürzlich Stellung. "In den vergangenen Wochen habe ich schweigend dabei zugeschaut, wie Menschen versuchen, meine öffentliche Person zu ermorden sowie meinen Ruf und mein Vermächtnis zu zerstören", schrieb Sean auf Instagram. Jetzt habe er genug: Alle Anschuldigungen seien frei erfunden, die Klägerinnen würden ihm etwas anhängen wollen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sean "Diddy" Combs, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de