Nach Tod ihres Ehemanns: Kate Garraway kämpft mit Schulden!

Kate Garraways (56) Ehemann Derek Draper (56) verstarb im Januar dieses Jahres an den Langzeitfolgen seiner Coronaerkrankung. Jetzt äußert sich seine hinterbliebene Ehefrau über die finanziellen Kosten, die seine Pflege mit sich brachte. In einem Interview in der Show "Good Morning Britain" enthüllt die Moderatorin: "Es kostete 30.300 Euro pro Monat für seine Grundbedürfnisse. Das war nicht das Geld der Pfleger, die bekommen nicht so viel Geld!" Trotz ihres gut bezahlten Berufes war sie nicht in der Lage, die hohen Summen zu stemmen, ohne in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. "Das ist für gut bezahlte Fernsehmoderatoren wie mich unerschwinglich, ganz zu schweigen von normalen Menschen. [...] Ich schäme mich für die Tatsache, dass ich Schulden habe, weil ich einen unglaublichen Job habe, den ich liebe", gibt Kate zu.

In dem Interview spricht die 56-Jährige ebenfalls über die Dokumentation, die die Krankheit des Verstorbenen thematisiert – Dereks langjähriger gesundheitlicher Kampf wurde in "Kate Garraway: Derek's Story" festgehalten. "Die Dreharbeiten begannen damit, dass Derek seine Stimme hören wollte. Die Möglichkeit, Liebe zu zeigen, konnte er nicht mehr ausüben", verrät die Fernsehpersönlichkeit und fügt hinzu: "Er fühlte sich nicht in der Lage, Liebe zu zeigen, er konnte nicht kommunizieren. Wir mussten diese Dynamik neu lernen. Die Liebe ist immer noch da, aber man muss zusammen wachsen, und deshalb brauchten wir diese Unterstützung."

Bereits im vergangenen Monat äußerte sich die Journalistin auf emotionale Weise über den Verlust ihres Liebsten und machte Gleichgesinnten in einem Interview für ihre Show Mut. "Ich weiß nicht, wie es sein wird. Trauer lässt sich nicht an einem Tag oder in einem Jahr bewältigen. Das Leben muss wieder beginnen. Wir müssen uns aufraffen und weitermachen. Das ist es, was Derek von mir erwarten würde!", erklärte Kate ihr Comeback vor der Kamera.

Getty Images Kate Garraway (mitte) mit ihrem Ehemann Derek Draper und ihren Eltern

Instagram / kategarraway Kate Garraway und Derek Draper im April 2023

