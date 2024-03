Nicht Kate Moss: Nikolai von Bismarck turtelt mit Anderer

Schon seit 2015 gehen der britische Fotograf Nikolai von Bismarck (37) und das Supermodel Kate Moss (50) zusammen durchs Leben. Ihre On-off-Beziehung ist jedoch geprägt durch zahlreiche Schlagzeilen. Besonders der Graf sorgt immer wieder für Trennungsgerüchte. So auch jetzt: In London spaziert er mit einer fremden jungen Frau durch die Nacht. Auf den Schnappschüssen, die Bild vorliegen, wirken die beiden ziemlich vertraut. Die unbekannte Brünette und der On-Off-Freund von Kate sollen ihre Zweisamkeit vorerst unbeobachtet genossen haben, wie die Boulevardzeitung berichtet. Als Nikolai dann jedoch die Kameras erkannte, flüchteten beide schnell mit einem Taxi.

Erst im Januar dieses Jahres schien die Welt zwischen Kate und dem deutsch-britischen Adelssohn jedoch noch in Ordnung zu sein. Das Supermodel feierte vor wenigen Monaten nämlich an der Seite ihres Liebsten ihren 50. Geburtstag! Im Ritz in Paris ließ die Mode-Ikone zusammen mit Stargästen wie dem Tennisstar Venus Williams (43) oder der Designerin Stella McCartney (52) die Korken knallen. Auf den Fotos, die Page Six veröffentlichte, wirkten Kate und der britische Fotograf noch Hals über Kopf verliebt.

Nach der Geburtstagsparty in Paris ging es für das Supermodel auf die Privatinsel Mustique. Das Paradies in der Karibik gilt als Hotspot der Reichen und Schönen. Mit ihren Freundinnen und ihrer Tochter Lila Moss (21) verbrachte die Britin ruhige Stunden. Auf Instagram teilte ihre Bestie, die Schauspielerin Sadie Frost (58) süße Glückwünsche. "Alles Gute zum 50. Geburtstag", schrieb die Filmproduzentin in ihrem Beitrag. "Danke für so viele Erinnerungen, die ich nie vergessen werde. Danke für diese wunderschöne Zeit", schwärmte sie von dem Mädels-Trip.

Getty Images Kate Moss and Nikolai von Bismarck im September 2022

Instagram / sadielizafrost Kate Moss, Supermodel

