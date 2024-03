Schwangere Laura Maria Rypa wünscht sich einen weiteren Sohn

Laura Maria Rypa (28) und ihr Verlobter Pietro Lombardi (31) erwarten aktuell ihr zweites gemeinsames Kind. Ein Fan will daher auf Instagram wissen, ob die zweifache Mama in spe ein Wunschgeschlecht hat. "Ich würde mich unfassbar über einen weiteren Jungen freuen. Ich glaub, ich bin so eine typische Jungsmama." Pietro sei wiederum "Team Mädchen". Dennoch betont die Beauty: "Die Gesundheit ist das Wichtigste und im Endeffekt ist es egal." Laura und Pietro sind bereits Eltern des kleinen Leano, der DSDS-Star brachte außerdem aus seiner früheren Ehe mit Sarah Engels (31) Sohnemann Alessio (8) mit in die Beziehung.

Bis zur Verkündung des Geschlechts muss sich vor allem Pie noch eine Weile gedulden, wie seine Liebste ebenfalls auf ihrem Social-Media-Account verriet: Bei ihrem nächsten Termin beim Frauenarzt wird die Content Creatorin erfahren, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommt – doch ihrem Partner will sie das noch nicht sofort verraten. "Vor allem will ich Pietro damit überraschen", offenbarte Laura.

Seit der Verkündung ihrer zweiten Schwangerschaft gewährt die 28-Jährige ihren Fans regelmäßig Einblicke – und verriet bereits, auf welches Essen sie dieses Mal besonders Appetit hat. "Es ist so krass im Vergleich zur Schwangerschaft mit Leano, was meine Gelüste sind", erklärte Laura und fügte dem hinzu: "Dieses Mal ist es Götterspeise. Keine Ahnung, wie viel ich am Tag davon esse. Drei Stück aber mindestens."

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano, Januar 2023

Anzeige Anzeige

ActionPress Laura Maria Rypa, Verlobte von Pietro Lombardi

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wünscht ihr euch mehr Einblicke in Lauras Schwangerschaft? Ja, unbedingt! Nein, eigentlich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de