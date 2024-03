Verlobung abgeblasen: Machine Gun Kelly ist "gut gelaunt"

Machine Gun Kelly (33) zeigte sich jetzt bei einem gemeinsamen Abendessen mit seiner Tochter Casie und einer Freundin von ihr in bester Stimmung. Dies ereignete sich nur wenige Tage, nachdem Megan Fox (37) bestätigte, dass sie ihre Verlobung aufgelöst haben. Der Ausflug führte das Trio in das mediterrane Restaurant Aba in Miami, wo sie sich gegen 20 Uhr niederließen und eine Vielzahl an leichten Speisen genossen, wie ein Beobachter Page Six verriet. Trotz der Turbulenzen in seinem Privatleben schien der 33-jährige Musiker die gemeinsame Zeit mit seiner Tochter voll auszukosten. Laut dem Informanten habe der "Home"-Interpret "gut gelaunt" gewirkt.

Die Neuigkeiten über das Auf und Ab seiner Beziehung zu Megan machten erst in der vergangenen Woche Schlagzeilen, als die "Jennifer's Body"-Hauptdarstellerin in dem Podcast "Call Her Daddy" bestätigte, dass die Verlobung gelöst wurde. Über ihren aktuellen Beziehungsstatus hielt sie sich jedoch bedeckt und ließ nicht durchblicken, ob sie trotz der abgeblasenen Verlobung weiterhin ein Paar sind. Sie betonte aber, dass sie aus der Beziehung gelernt habe, dass diese nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sei.

Laut Insidern, die gegenüber Us Weekly auspackten, leben MGK und Megan im Moment aber offenbar getrennt. Angeblich wohne die Beauty aktuell mit ihren Kindern in Malibu. Der Musiker hingegen in Encino. Dazu erklärt ein Informant: "Sie haben diese Vereinbarung getroffen, um einander etwas Freiraum zu geben, während sie noch zusammen sind." Allerdings durchlebe das Paar gerade "einen Tiefpunkt". Die Situation ändere sich zudem auch jeden Tag.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den Billboard Music Awards, Mai 2022

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den iHeartRadio Music Awards 2021

