Vom Palast bestätigt: König Charles führt Ostergottesdienst

Sein Wunsch sei ihm erfüllt! Vor wenigen Tagen machte König Charles (75) deutlich, dass er trotz seines gesundheitlichen Zustands und der aktuellen Krebsbehandlung am Ostergottesdienst in der St. Georgs Kapelle auf Schloss Windsor teilnehmen möchte. Nun bestätigt der Buckingham Palast, dass der Monarch tatsächlich am kommenden Sonntag der Tradition beiwohnen und seine Familie anführen wird. Neben ihm und seiner Frau Königin Camilla (76) sollen auch weitere Mitglieder der britischen Royals anwesend sein. Laut People wird die Veranstaltung in diesem Jahr allerdings kleiner ausfallen, da Ärzte geraten haben, die Zahl der Menschen, die mit Charles in Kontakt kommen, zu verringern.

Laut Sunday Mirror" will der britische Regent den Royal-Fans mit diesem Auftritt eine Botschaft von Stärke übermitteln. Die besorgniserregenden Neuigkeiten rund um Charles und seine Schwiegertochter Prinzessin Kate (42), die vergangenen Freitag publik machte, ebenfalls an Krebs erkrankt zu sein, sollen so durch das schönere Bild von Kraft und Zusammenhalt besänftigt werden. Charles' Ziel ist es, wie Palastquellen berichtet haben, den Bewunderern der Königsfamilie auf diese Art Hoffnung zu schenken.

Noch bevor die Gattin von Prinz William (41) mit ihrer Krebsdiagnose an die Öffentlichkeit ging, hatten Fans der 42-Jährigen die Hoffnung, sie nach langer Abwesenheit endlich wieder gemeinsam mit ihren Liebsten sehen zu können – doch nun müssen sie sich wohl noch ein wenig gedulden. Seitens des Kensington Palasts hieß es: "Die Prinzessin wird zu ihren offiziellen Pflichten zurückkehren, sobald ihr medizinisches Team ihr dies erlaubt." Bis es so weit ist, wird sich die Familienmutter voll und ganz auf ihre Behandlung und Genesung konzentrieren.

Getty Images Die britischen Royals am 25. Dezember 2023

Getty Images Prinzessin Kate, Oktober 2023

