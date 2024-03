"Das Zeug" zum Bond: Pierce Brosnan ist Fan von Aaron Taylor

Den Schauspieler Pierce Brosnan (70) kennen die Fans vor allem durch seine Rolle als James Bond! Von 1995 bis 2002 vekörperte er in vier Filmen den knallharten 007-Agenten. Für den kommenden Spionagefilm ist bereits ein Nachfolger für Daniel Craig (56) in der Diskussion: Seit einigen Wochen kursieren nämlich Gerüchte darüber, dass Aaron Taylor-Johnson (33) der neue Geheimagent werden könnte. Was sagt Pierce zu dieser möglichen Besetzung? In der Radioshow "The Ray D'Arcy" wird der erfahrene Schauspieler nach seiner Meinung gefragt. "Ich denke, Aaron hat das Zeug, das Talent und das Charisma, um Bond zu spielen", ist sich der 70-Jährige sicher.

Pierce' Lob für den potenziellen neuen Agenten kommt nicht von ungefähr. Denn die Kollegen standen bereits gemeinsam vor der Kamera. Mit seiner Schauspielleistung konnte Aaron den erfahrenen Bond offenbar sehr von sich überzeugen. "Einer der ersten Filme, die wir zusammen gemacht haben, war 'The Greatest'. Aaron war einfach der Größte darin", betont der Filmproduzent. "Also ja, [...] ich ziehe wirklich meinen Hut vor dem Kerl", macht der Maler deutlich.

Hat Pierce noch Tipps, die er Aaron für die Rolle als 007-Agent mitgeben würde? Darauf angesprochen, antwortet er spontan: "Sei mutig. Geh da raus. Hab eine tolle Zeit!" Weiter findet der Filmproduzent noch unterstützende Worte für seinen Kollegen: "Genieß es! Mach es einfach. Du kannst es schaffen." Auf seine eigene Zeit als Spion schaut Pierce dankbar zurück. "Es war wohl mein Schicksal, diese Rolle zu spielen und es ist ein Geschenk, das immer wieder nachwirkt", schwärmt der Mann von Keely Shaye Smith (60). "Ich bin sehr stolz auf diese Arbeit", unterstreicht er.

Aaron Taylor-Johnson bei der Premiere von "Bullet Train"

Keely Shaye Smith und Pierce Brosnan im März 2024

