Nachwuchs mit JJ Slater? Katie Price plant schon Babynamen

Katie Price (45) ist gut vorbereitet. Schwanger ist sie zwar nicht, doch Namen für ihre möglichen zukünftigen Sprösslinge hat sie dennoch bereits vorbereitet. Für ihre Tochter Princess Tiaamii (16) wählte sie bereits einen sehr speziellen Namen mit Bezug zum Königshaus. Diesem Muster wolle sie in Zukunft gerne treu bleiben. "Ich mag die Namen Royalty, Duchess, King, Prince, Baby und Lady", berichtet das einstige Boxenluder im "Straight To The Comments!"-Podcast. Der Name Duchess, zu Deutsch Herzogin, sei auch schon für Princess infrage gekommen. Eins sei Katie bei der Namensfindung jedoch besonders wichtig: "Wenn ich noch ein weiteres Baby bekomme: Bitteschön, Schlagzeilen!"

Über Schlagzeilen und Meinungen, dass sie eine schlechte Mutter wäre, könne sie nur lachen. "Ich weiß, dass ich eine gute Mutter bin. Ich meine, sieh dir Harv an, ich allein habe ihn großgezogen. Ich habe keinen Ärger mit ihm, weil er keinen Vater hat", stellt die Reality-TV-Bekanntheit klar. Ihr ältester Sohn Harvey stammt aus einem Flirt mit dem Fußballspieler Dwight Yorke (52). Bei ihren anderen vier Kids sei es anders gelaufen – "es ist ein Albtraum, das kann ich nur sagen", meint Katie.

Mit ihrem neuen Partner John Joe Slater ist das ehemalige Erotikmodel nun seit wenigen Monaten liiert. Planen die beiden bereits gemeinsamen Nachwuchs? Eine Sache könnte Katie einen Strich durch die Rechnung machen – sie steht vor einem immensen Schuldenberg. Wegen ihrer Verschuldung in Höhe von 3,7 Millionen Euro hat sie derzeit ein Strafverfahren am Hals und es könnte ihr sogar eine Haftstrafe drohen. "Ich habe die Nase voll von den Mahnungen und den Gerichtsterminen. Es ist mir wirklich egal, ob ich ins Gefängnis muss. Denn dann hat es sich endlich erledigt", erklärte sie kürzlich laut Mirror.

Instagram / katieprice Katie Price mit ihren Kindern in einem Restaurant, März 2024

Instagram / katieprice JJ Slater und Katie Price

