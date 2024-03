Während Dereks Pflege: Kate Garraway musste ins Krankenhaus

Kate Garraway (56) musste sich Anfang des Jahres von ihrem Ehemann Derek Draper (56) verabschieden – der Autor ist an den Langzeitfolgen seiner Coronaerkrankung verstorben. Bis zuletzt pflegte die Moderatorin ihren Gatten. Nun gibt sie preis, dass es ihr während seiner Pflege auch nicht gut ging. In der Dokumentation "Kate Garraway: Derek’s Story" berichtet Produzentin Claire: "Kate war auf dem Weg hierher und hatte Schmerzen in der Brust und musste sich im Auto übergeben. Dann kam nur der Anruf: 'Kate ist im Krankenhaus', also denkt man natürlich: 'Kate ist mit Derek im Krankenhaus'. Aber nein, nur Kate ist im Krankenhaus." Viele aus dem Umfeld habe das geschockt – vor allem, weil Kate "scheinbar ewig durchhält".

Doch die 56-Jährige hatte nicht nur mit der Pflege ihres Mannes und sich selbst zu tun – auch nach Dereks Tod muss sich der TV-Host weiterhin einigen Herausforderungen stellen. Gegenüber "Good Morning Britain" berichtete Kate nämlich, dass sie mittlerweile ziemlich verschuldet ist. "Die Kosten beliefen sich auf 30.300 Euro pro Monat für seine Grundbedürfnisse. Das war nicht das Geld für die Pfleger, die bekommen nicht so viel Geld!", erklärte sie und fügte hinzu: "Das ist selbst für gut bezahlte Fernsehmoderatoren wie mich unerschwinglich, ganz zu schweigen von normalen Menschen. [...] Ich schäme mich für die Tatsache, dass ich Schulden habe, obwohl ich einen tollen Job habe, den ich liebe."

Kate und Derek gaben sich 2005 das Jawort. Gemeinsam haben sie Tochter Darcey Draper. Dass sich das Paar bis zum Schluss über alles geliebt hat, machte der Journalist vor vier Jahren im Interview mit dem Magazin Prime deutlich. Kurz vor seiner Coronaerkrankung wollte er seiner Kate eigentlich noch mal das Jawort geben. "Wir werden noch einmal heiraten", berichtete er damals. Tochter Darcey sei zu dieser Zeit für die Planung der Trauung verantwortlich gewesen.

Instagram / kategarraway Derek Draper mit seinem Pfleger

Getty Images Kate Garraway (mitte) mit ihrem Ehemann Derek Draper und ihren Eltern

