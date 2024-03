Welcher der "Let's Dance"-Profitänzer ist am beliebtesten?

Seit einer Weile wird endlich wieder getanzt. Dabei begeistert der Let's Dance-Cast Woche um Woche nicht nur das Publikum vor Ort, sondern auch die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen. Vom Paso Doble über den Cha-Cha-Cha bis hin zum Wiener Walzer: Mit ihren spektakulären Choreografien und atemberaubenden Tanzkünsten sorgen die Profis des beliebten Formats immer wieder für eine Show der Extraklasse. Doch haben die Zuschauer auch ihre Lieblinge? Neben "Let's Dance"-Urgesteinen wie Kathrin Menzinger (35), Massimo Sinató (43), Marta Arndt (34), Ekaterina Leonova (36) und Vadim Garbuzov (36) stießen in den vergangenen Staffeln der Show auch einige neue Gesichter zum bestehenden Cast.

Nachdem er im vergangenen Jahr gemeinsam mit Anna Ermakova (24) den Titel "Dancing Star 2023" einheimsen konnte, zählt Valentin Lusin (37) zu den geheimen Favoriten der Profis. Aber auch Zsolt Sándor Cseke (36) konnte sich damals einen Platz im großen Finale sichern – wobei die Reise in diesem Jahr schon in Show vier zu Ende war. Außerdem mit in dieser Staffel dabei sind neben dem Ehepaar Ionel, bestehend aus Patricija (29) und Alexandru (29), bereits bekannte Gesichter wie Malika Dzumaev (33), Mariia Maksina (26) und Paul Lorenz (37).

Doch im Jahr 2024 trafen auch ganz neue Profis auf die Promis, die sich auf das Tanzparkett wagen. So schwingt Neuankömmling Anastasia Stan aktuell gemeinsam mit Publikumsliebling Tony Bauer (28) das Tanzbein. Gemeinsam sorgten die beiden schon für den ein oder anderen Wow-Moment und sie waren das Paar, das zum ersten Mal in dieser Staffel schon die 10-Punkte-Kelle sah. Mikael Tatarkin ist das zweite neue Gesicht der Tanz-Crew. Nachdem er bereits in der ersten Show mit Tanzpartnerin Maria Clara Groppler (25) ausgeschieden war, durfte er in der vergangenen Woche als Ersatz für Neu-Papa Valentin noch einmal das TV-Parkett betreten.

RTL / Stefan Gregorowius Lulu Lewe und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

RTL Tony Bauer und Anastasia Stan, Tanzpartner bei "Let's Dance" 2024

