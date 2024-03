Zayn Malik schwärmt vom Leben auf dem Land mit Tochter Khai

Zayn Malik (31) zeigt sich von seiner privaten Seite! Vor vier Jahren durften der Sänger und seine damalige Freundin Gigi Hadid (28) ihre Tochter Khai (3) auf der Welt begrüßen. Als Zayn damals von der Schwangerschaft erfuhr, war ihm sofort klar: Ihn zieht es aufs Land – genauer gesagt nach Pennsylvania, wo er eine Farm unweit des Hauses der Mutter seiner Ex, Yolanda Hadid (60), besitzt. "Als ich herausfand, dass meine damalige Partnerin schwanger war, habe ich mich ziemlich schnell entschieden, dass dies ein großartiger Ort wäre, um ein Kind großzuziehen", erklärt der einstige One Direction-Star jetzt gegenüber L'Officiel. So ist es Zayn wichtig, dass sich seine Tochter an der frischen Luft so richtig austoben kann: "Also verbringen wir viel Zeit draußen. Wir machen Gartenarbeit. [...] Wir angeln ein bisschen. Hoffentlich können wir hier ein paar tolle Erinnerungen schaffen."

Zwar hält der 31-Jährige seinen Nachwuchs weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus, im Sommer vergangenen Jahres gewährte er seinen Fans dennoch einen kleinen privaten Einblick in seinen Alltag. Auf seinem Instagram-Account teilte er ein Bild von sich bei der Gartenarbeit. Das Besondere dabei: Seine Tochter hielt den niedlichen Moment mit der Kamera fest. "Baba Bauer mit besonderer Unterstützung von Khai", schrieb Zayn stolz und fügte lobend hinzu: "Großartige Kameraarbeit".

Auch zu seiner Ex und Mutter seines Kindes scheint Zayn mittlerweile ein gutes Verhältnis zu haben. Doch Gigis neue Beziehung zu dem Schauspieler Bradley Cooper (49) könnte das wieder kippen. "Zayn ist nicht glücklich mit ihrer [Gigis] Beziehung und wird es auch nie sein", verriet ein Insider gegenüber Us Weekly. Das soll der Musiker seiner Verflossenen auch bereits deutlich gemacht haben. Zayn selbst sei derzeit nicht an einer Beziehung interessiert, wie seine Mama Trisha Malik in einem Interview mit Daily Mail offenbarte: "Zayns Energie konzentriert sich darauf, Khai ein guter Vater zu sein und zu arbeiten, und das wird sich so schnell nicht ändern. Er ist ein gut aussehender Junge und viele Frauen interessieren sich für ihn, aber im Moment hat er dafür keinen Kopf."

