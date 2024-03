Ashley Benson und Brandon verbringen Familienzeit mit Baby

Ashley Benson (34) scheint in ihrer Rolle als Neu-Mama so richtig aufzugehen. Ende Februar durften die Pretty Little Liars-Bekanntheit und ihr Partner Brandon Davis (44) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Nun verbringen die frischgebackenen Eltern Zeit mit ihrem kleinen Wonneproppen. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen das Ehepaar mit seiner Tochter in Beverly Hills. Auf dem Weg zu einem Familienessen schiebt die Schauspielerin das Neugeborene in einem Kinderwagen vor sich her. Ashley trägt einen schwarzen Maxirock und ein lockeres, rotes Shirt. Brandon geht die Familienzeit genauso entspannt an: Er kombiniert einen Sweater zu einer Jeans.

Die Zeit außerhalb der eigenen vier Wände scheint die 34-Jährige sichtlich zu genießen. Erst kürzlich verriet sie in einem Interview auf dem Epic Cons-Event in Chicago, dass sie keine Lust mehr darauf habe, ständig nur zu Hause zu sein: "Ich konnte es kaum erwarten, in den Flieger zu steigen. Ich saß zehn Monate lang zu Hause fest, weil ich schwanger war."

Auch wenn Ashley und Brandon es lieben, Zeit mit ihrer Tochter zu verbringen, genießt das Paar auch gerne mal einen Tag zu zweit. Vor wenigen Wochen wurden sie bei einem Spaziergang durch Los Angeles gesichtet – ihr Baby hatten sie nicht dabei. Das zeigen Bilder, die Daily Mail vorliegen. Auch hier setzte die Schauspielerin auf einen legeren Look aus blauer Jeans, dunklem Oberteil und schwarzer Jacke.

