Dank Umstyling? GNTM zieht wieder mehr Fans vor den TV

Das Umstyling von Germany's Next Topmodel enttäuschte auch in diesem Jahr nicht hinsichtlich der Einschaltquoten. Wie Quotenmeter berichtet, erzielte die Folge Topwerte und es schalteten die bisher meisten Zuschauer der 19. Staffel ein. Die Gesamtzahl belief sich auf 1,97 Millionen Menschen, was einen Marktanteil von 8,8 Prozent bedeutet. Die Styling-Folge sorgte damit zwar für ein Hoch in der Sendung – an die Topwerte von früher kommen die Zahlen aber nicht ran. Zum Vergleich: Vor zwei Jahren sahen noch 2,69 Millionen Zuschauer die Castingshow mit Modelmama Heidi Klum (50).

Für einige Überraschungen sorgte das Umstyling 2024 aber dennoch – Kandidatin Mare erstrahlte mit rosafarbenen Haaren und Modelanwärter Julian kämpfte mit seinem Bleaching. Fans zeigten sich allerdings enttäuscht, dass sich nur 13 Kandidaten einer Veränderung stellen mussten. "Die guten alten Zeiten, als noch alle Models ein Umstyling bekommen haben. Sie fehlen mir", schrieb ein Nutzer auf X. Das ist nicht die einzige Änderung, die es über die Jahre gegeben hat.

Wie eine Statistik auf statista.com zeigt, befinden sich die Quoten seit Jahren im Sinkflug. Der Sender hat deshalb einige Neuerungen eingeführt. Seit der 16. Staffel aus dem Jahr 2021 dürfen sich alle Frauen bewerben – unabhängig von Alter, Gewicht und Körperform. In der aktuellen 19. Staffel dürfen erstmals auch Männer teilnehmen. Damit gab es zwar den stärksten Staffelstart seit 15 Jahren, abgesehen von der aktuellen Umstyling-Folge, sind die Quoten danach aber wieder gesunken. Im Schnitt lockt die Sendung – trotz männlicher Verstärkung – längst nicht mehr so viele Menschen wie früher vor den TV.

