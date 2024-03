Dieser "Let's Dance"-Profi ist der heimliche Fan-Liebling!

Bei Let's Dance fanden sich in den vergangenen Staffeln bereits einige Profitänzer ein. Neben alten Bekannten stießen auch immer wieder neue Gesichter zum Cast dazu. Doch wer sind die Lieblinge der aktuellen Staffel? Wie eine Promiflash-Umfrage [Stand 28. März, 09:50 Uhr] zeigt, kann sich eine Dame den Titel des heimlichen Fan-Lieblings auf die Flagge schreiben. Mit 794 von 3.629 Stimmen (21,9 Prozent) schafft es Ekaterina Leonova (36) auf den ersten Platz. Die gebürtige Russin ist dicht gefolgt von zwei Profi-Männern. Während Zsolt Sándor Cseke (36) 685 Votes und somit 18,9 Prozent vorweisen kann, platziert sich Neu-Papa Valentin Lusin (37) mit 601 Stimmen und 16,6 Prozent knapp hinter ihm.

Während das obere Mittelfeld aus echten "Let's Dance"-Urgesteinen wie Kathrin Menzinger (35), Vadim Garbuzov (36) und Massimo Sinató (43) besteht, gibt es wie immer auch solche, die das Schlusslicht bilden müssen. Dieses wird vor allem von den bereits ausgeschiedenen Profis der aktuellen Staffel besetzt. Demnach reicht es für Paul Lorenz (37) mit 16 Votes und gerade einmal 0,4 Prozent aller Teilnehmerstimmen nur für den letzten Platz. Insgesamt 38 Leser haben wiederum Patricija Ionel (29) als Favoritin. Die gebürtige Litauerin sammelt drei Stimmen weniger als der Zwölftplatzierte der Liste – Neuankömmling Mikael Tatarkin, der sich bereits in Show eins mit seiner Tanzpartnerin Maria Clara Groppler (25) vom TV-Parkett verabschieden musste.

Obwohl Mikas Reise in seinem ersten Anlauf eine wahrlich kurze war, durfte er in der vergangenen Show noch einmal zurückkehren. Da Valentin aufgrund der Geburt seiner Tochter nicht vor Ort sein konnte, sprang der Neue im Bunde für den alteingesessenen Profi ein. Zusammen mit Promi Ann-Kathrin Bendixen, die bei ihren Fans unter dem Namen "Affe auf Bike" bekannt ist, wagte er sich an einen feurigen Tango. Zwar konnten sie damit nicht die Jury überzeugen, die ihnen lediglich elf Punkte bescherte, jedoch schienen die Zuschauer ordentlich in die Tasten gehauen zu haben. Am Ende schafften es die Weltenbummlerin und ihren Profi-Partner in Show fünf.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ekaterina Leonova, Tänzerin

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich, Ann-Kathrin Bendixen, Mikael Tatarkin und Victoria Swarovski bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de