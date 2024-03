Elyas M'Barek macht seiner Frau Jessica süße Liebeserklärung

Mit seiner Jessica hat Elyas M'Barek (41) wohl die Frau seines Lebens gefunden. Im Jahr 2022 haben die beiden sich klammheimlich auf Ibiza das Jawort gegeben. Seither leben der Schauspieler und das Model ein zurückgezogenes Leben in New York. Nun lassen sich die Jetsetter für eine Filmpremiere mal wieder in Deutschland blicken. Im Interview mit RTL abseits des roten Teppichs macht er der Kalifornierin eine süße Liebeserklärung. Elyas wirft seiner Ehefrau einen liebevollen Blick zu und erklärt: "Das ist das Allerbeste, was mir passiert ist!" Jessica sieht das wohl ähnlich. "Er ist mein Fels. Ich liebe ihn", strahlt sie.

In der Öffentlichkeit zeigen die beiden sich eher selten zusammen. Vor rund einem Jahr feierten sie ihr Debüt auf dem roten Teppich, ansonsten sind gemeinsame Auftritte eine Seltenheit. Der "Fack ju Göhte"-Star ist seiner Jessica in ihre Wahlheimat New York gefolgt – in dem Stadtteil Dumbo bewohnen sie eine gemeinsame Wohnung. An der Weltmetropole soll er besonders die Privatsphäre genießen. Doch dafür halten sie sich mit süßen Worten im Netz nicht zurück. Auf Instagram schwärmte Elyas bereits: "Jeder Tag ist mein Lieblingstag mit meiner wunderschönen Frau."

Auch eine gemeinsame Familie steht für das Ehepaar definitiv auf dem Plan. Auf die Frage, ob er sich mit Jessica Kinder wünscht, antwortete er im Interview mit Gala: "Ja, natürlich!" Genauere Pläne gibt es wohl bislang nicht, wichtig ist wohl bislang nicht geplant, wichtig sei ihm einfach, dass er weiterhin glücklich mit seinem Leben ist. "Egal, ob ich vier Kinder, fünf Hunde und ein Haus mit Garten habe – das sind nur Äußerlichkeiten. Ich möchte mit 50 noch genauso zufrieden sein wie jetzt", betonte Elyas.

Getty Images Jessica und Elyas M'Barek

Getty Images Elyas und Jessica M'Barek im September 2023

