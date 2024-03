Nach Herz-OP: König Harald strahlt auf Familienporträt

König Harald von Norwegen (87) ist wieder mit seinen Liebsten zusammen! Vor rund einem Monat hatte sich der Regent während eines Urlaubs in Malaysia eine Infektion eingefangen – sein Zustand verschlimmerte sich und der Monarch musste sich in seiner Heimat einer OP am Herzen unterziehen. Nach dem geglückten Eingriff gibt es jetzt erfreuliche Nachrichten: Pünktlich zu Ostern strahlen Harald und seine Familie auf einem neuen Familienporträt, das der Palast via Instagram veröffentlichte. "Die königliche Familie wünscht allen ein richtig schönes Osterfest", heißt es unter dem Beitrag.

Der Schnappschuss zeigt Harald, seine Frau Königin Sonja (86), Prinz Haakon (50), dessen Frau Mette-Marit (50) und die beiden Kinder Prinzessin Ingrid Alexandra (20) und Prinz Sverre Magnus (18). Die Royals sind nun wieder vereint und können die Festtage genießen, wie es in dem Text weiter heißt: "Das Königspaar und die Kronprinzenfamilie haben sich zu Beginn der Osterwoche in Bygdø Kongsgård versammelt." Die Fans sind begeistert, wie diese Kommentare zeigen: "So schön euch zu sehen! Der König scheint gut in Form zu sein. Habt ein richtig schönes Osterfest" und "Fantastisch, den König wiederzusehen."

Mitte März gab das norwegische Königshaus ein Update zum Gesundheitszustand des 87-Jährigen. "Seine Majestät der König erhielt heute einen permanenten Herzschrittmacher. Die Operation war erfolgreich und dem König geht es gut", lautete das offizielle Statement. Harald "habe noch einige Tage im Krankenhaus bleiben" müssen. Bei dem zweifachen Vater wurde "eine niedrige Herzfrequenz" festgestellt, weswegen er sich der Operation unterziehen musste.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Sonja und Königin Harald von Norwegen, Mai 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images König Harald von Norwegen, 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr das Familienporträt von König Harald von Norwegen? Ich finde es super. Es ist schön, ihn wieder gesund zu sehen. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr gewünscht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de