Privatjet und Pasta: So relaxt ist Beyoncé vor neuem Album

Sie weiß, wie sie zur Ruhe kommt. Am 29. März soll Beyoncés (42) neues Album veröffentlicht werden – die Fans können es kaum abwarten, da sich die Sängerin an ein neues Genre gewagt und statt an R'n'B-Klängen an Countrysongs gearbeitet hat. Im Netz rührte die Interpretin bereits ordentlich die Werbetrommel und posierte fast nackt auf dem Albumcover. Auf neuen Schnappschüssen ist jetzt zu sehen, wie die dreifache Mutter relaxt, bevor ihr neuestes Projekt auf dem Markt ist: So zeigt Beyoncé sich auf der Instagram-Bilderreihe Spaghetti schlürfend in ihrem luxuriösen Privatjet.

Die 42-Jährige gewährt ihrer Community somit private Einblicke – laut TMZ handelt es sich bei dem Flugzeug um einen 40 Millionen Dollar teuren Privatjet. Auf einem anderen Foto ist Beyoncé in Cowboystiefeln und mit einem Cowboyhut zu sehen und wirkt dabei gedankenverloren. Die User jedenfalls feiern die Bilder und kommentieren fleißig. "Gute Laune vor der Veröffentlichung des Albums" und "Ihr Album kommt in ein paar Stunden raus und sie ist so unbesorgt? Uns steht einiges bevor", meinen einige.

Die "Crazy in Love"-Interpretin hatte via Instagram erläutert, wie es zu diesem Projekt kam. "An diesem Album habe ich über fünf Jahre gearbeitet. Es entstand aus einer Erfahrung, die ich vor Jahren gemacht habe, als ich mich nicht willkommen fühlte...", schrieb Beyoncé in einem langen Statement. Sie sei "in die Geschichte der Country-Musik eingetaucht" und habe ihre "Grenzen" überwunden. "Dies ist act ii Cowboy Carter und ich bin stolz darauf, es mit euch zu teilen!", beendete sie ihr Posting.

Instagram / beyonce Beyoncé in ihrem Privatjet, März 2024

Getty Images Beyoncé, Sängerin

