So süß soll Robert Pattinson von Neu-Mama Suki schwärmen

Robert Pattinson (37) und Suki Waterhouse (32) könnten aktuell wohl kaum glücklicher sein – erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die beiden ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßt haben. Für das Paar, das seine Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushält, dürfte sich seit der Geburt so einiges verändert haben. Das bestätigt nun auch ein Insider gegenüber Us Weekly. "Rob hat eine ganz andere Seite von Suki gesehen, seit sie Mutter geworden ist", berichtet die Quelle und fügt hinzu: "Er hat so viel Respekt vor Suki und sie hat sich wie selbstverständlich an die neue Rolle als Mutter gewöhnt."

Seit der Twilight-Star und die 32-Jährige im vergangenen Jahr zusammengezogen sind, sollen sie "so viele Veränderungen" erlebt haben, berichtet der Informant weiter. Dennoch habe das ihrer Liebe nichts anhaben können, da ihre gemeinsamen Erlebnisse "alle so positiv" gewesen seien. Dass die Öffentlichkeit überhaupt von der Geburt ihres kleinen Wonneproppens erfahren haben, war aktuellen Aufnahmen zu verdanken. Bilder, die Daily Mail vorlagen, zeigten die frischgebackenen Eltern bei einem gemeinsamen Spaziergang mit ihrem Spross. Während der Neu-Papa den Wagen samt seinem Kind schob, lief seine Liebste und deren Mutter Elizabeth neben ihm her. Dabei zeigte sich auch, dass das Paar aktuell wohl weitgehend für sich ist. Statt stylishen Outfits setzten die beiden bei ihrem kleinen Ausflug in den Park lieber auf einen locker-lässigen Look.

Dass die Turteltauben wie geschaffen füreinander sind, hatte ein Insider bereits in der Vergangenheit gegenüber OK! Magazine verlauten lassen. Offenbar haben sich hier Topf und Deckel gefunden. "Sie sind beide sehr entspannt. Es gibt kein Drama und sie lassen sich nicht stressen", plauderte die Quelle aus. Auch beim Thema Hochzeit soll sich das Paar bereits in vielen Punkten einig sein, weswegen die Trauung auch sicherlich zum schönsten Tag ihres Lebens werden wird: "Wenn der Tag kommt, wird er perfekt sein."

Getty Images Robert Pattinson, Schauspieler

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson, Dezember 2022

