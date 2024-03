Süß! So verliebt zeigen sich Benny Blanco und Selena Gomez

Seit Dezember 2023 sind der Musikproduzent Benny Blanco (36) und der Popstar Selena Gomez (31) Hals über Kopf verliebt. Eine Sache, die beide besonders verbindet, ist offenbar ihre gemeinsame Liebe zum Kochen, wie die Sängerin vor wenigen Wochen im Netz ausgeplaudert hat. "Einer meiner Lieblingsorte ist Bennys Küche", schrieb die "People You Know"-Interpretin dazu auf Instagram. Nun scheint die 31-Jährige einen neuen Lieblingsort auserkoren zu haben. In ihrer aktuellen Instagram-Story postet die Disney-Bekanntheit ein süßes Pärchenfoto, auf dem sie und ihr Liebster kuschelnd auf der Couch liegen. Dazu schreibt sie romantisch: "Mein Glücksort".

Es ist nicht das erste Mal, dass Selena einen süßen Beziehungsmoment auf ihrem Profil veröffentlicht. Erst vor wenigen Wochen widmete die Sängerin ihrem Benny anlässlich seines Geburtstags einen ganzen Beitrag. Dafür veröffentlichte sie zahlreiche Pärchenschnappschüsse, auf denen sie stets turteln, was das Zeug hält. An ihren Liebsten richtete sie in der Bildunterschrift noch emotionale Worte. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Baby!", begann sie zu schreiben. "Deine emotionale Stabilität, dein positives Wesen, dein unglaubliches Talent (das mich umhaut), dein unverkennbarer Humor und dein liebevolles, gütiges Herz hauen mich absolut um", machte die Schauspielerin ihrem Freund eine süße Liebeserklärung.

Die Turteltauben präsentieren sich immer wieder schwer verliebt im Netz. Offenbar hat Selena nach der Trennung von Justin Bieber (30) endlich die große Liebe gefunden. Gegenüber National Enquirer plauderte ein Insider vor wenigen Monaten sogar aus, dass die beiden schon über Babys, Hochzeit und Co. sprechen. "Selena ist davon überzeugt, dass sie in Benny ihren Seelenverwandten gefunden hat und sieht keinen Grund zu warten, um den Deal zu besiegeln", verriet die interne Quelle.

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez, 2024

