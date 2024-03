Benny Blanco und seine Selena lieben das gemeinsame Kochen!

Bei Selena Gomez (31) und ihrem Freund Benny Blanco (36) geht Liebe offenbar wirklich durch den Magen. Kürzlich stellte der Lockenkopf in einem Livestream auf TalkShopLive sein Kochbuch vor und verriet kurzerhand das Lieblingsgericht seiner Auserwählten. Die "Bad Liar"-Interpretin mag es wohl herzhaft. "Sie ist ein großer Steak-Fan, also alles, wo Steak drin ist", plauderte Benny aus. Sie frage immer nach Fleisch und "diesen kleinen perfekten Bratkartoffeln". Doch auch ein Nudelgericht, welches in dem Buch des Produzenten verewigt ist, habe es der brünetten Beauty angetan.

Benny sei auch schon mal am Set der Serie Only Murders in the Building, in der seine Liebste eine Rolle spielt, vorbeigekommen, um Selena eine leckere Kleinigkeit zu bringen – eine Suppe. "Sie liebt Suppe", offenbarte er. Ob die Schauspielerin genauso talentiert im Kochen ist? "Wir kochen immer zusammen, nicht nur für ihre Show. Sie ist eine unglaubliche Köchin", schwärmte der 35-Jährige. Eines Tages sehe man die beiden vielleicht auch gemeinsam vor der Kamera ein Gericht zubereiten. "Wir haben so viel Spaß. Alles, was wir tun, ist essen", fügte er hinzu.

Im vergangenen Jahr überraschte die "Love You Like A Love Song"-Sängerin die Fans mit ihrer neuen Beziehung. Die Ex von Justin Bieber (30) ist mit ihrem Benny offenbar überglücklich – die beiden sollen auch schon die nächsten Schritte planen. "Selena ist davon überzeugt, dass sie ihren Seelenverwandten gefunden hat und sieht keinen Grund zu warten, um den Deal zu besiegeln", verrät ein Insider gegenüber National Enquirer. Der US-Amerikaner bezeichne sie bereits als "seine Frau". Möglicherweise ist das Duo bald zu dritt, denn auch die Kinderplanung sei bei ihnen ein Thema.

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, 2024

Instagram / selenagomez Selena Gomez mit ihrem Partner Benny Blanco

