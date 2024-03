So süß gratuliert Selena Gomez ihrem Benny zum Geburtstag!

Selena Gomez (31) nutzt den Geburtstag ihres Liebsten Benny Blanco (36), um ihm liebevolle Worte zu widmen! "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Baby! Deine emotionale Stärke, dein positives Wesen, dein unglaubliches Talent (das mich umhaut), dein unbestreitbarer Humor und dein liebevolles, freundliches Herz bringen mich absolut um. Ich liebe dich, Benny!", schreibt die Sängerin zu einer niedlichen Bilderreihe, die die Turteltauben unter anderem bei gemeinsamen Ausflügen oder Veranstaltungen zeigt. Benny reagierte bislang nicht auf die Geburtstagsgrüße auf Instagram, dafür aber Selenas Schauspielkollegin Ashley Benson (34): Sie kommentiert den Beitrag mit zwei Herz-Emojis.

Wie glücklich die 31-Jährige in der Beziehung mit Benny ist, machte sie schon so einige Male deutlich. "Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, denke ich, dass es einfach sehr wichtig ist, jemanden zu treffen, der einen respektiert. Und ich denke, es ist wirklich schön, sich an jemanden anzulehnen, der die Welt, in der ich lebe, versteht", schwärmte Selena unter anderem im Interview mit Apple Music. Durch die Liebe zu dem Musikproduzenten sei die Schauspielerin gewachsen – und das finde Selena "großartig".

Doch auch die Liebsten der Only Murders in the Building-Darstellerin sind mehr als nur begeistert von dem neuen Mann an ihrer Seite – so auch Selenas BFF Nicola Peltz-Beckham (29)! "Sie sind unglaublich. Wie viel Glück haben wir, dass wir diese tollen Köche gefunden haben? Ich dachte: 'Ja, das haben wir gut gemacht'", schwärmte das Model gegenüber Entertainment Tonight. Nicola selbst ist seit rund zwei Jahren mit dem Beckham-Spross Brooklyn (25) verheiratet, der – ebenso wie Benny – für seine herausragenden Kochkünste bekannt ist.

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

