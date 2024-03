Ashley Tisdale hatte Angst vor ihrer zweiten Schwangerschaft

Erst am Dienstag verkündete Ashley Tisdale (38) die süße Nachricht, dass sie und ihr Mann Christopher French (41) ein weiteres Baby erwarten. In ihrem neuesten TikTok-Video teilt die Schauspielerin jetzt, wie sie zu ihrer zweiten Schwangerschaft steht und vor allem, was ihr Sorgen bereitet. "Beim ersten Mal litt ich unter postpartalen Depressionen, und der Gedanke, noch ein Kind zu bekommen, machte mir definitiv Angst", gesteht Ashley. Sie sei daher sehr nervös gewesen. "Ich dachte: "Oh mein Gott, kann ich das noch einmal machen? Schaffe ich das körperlich noch mal? Schaffe ich das mental noch mal?", gesteht der High School Musical-Star.

Ashley wurde letztendlich aber bewusst, was für ein Segen es gewesen war, ihre Tochter Jupiter (3) auf die Welt zu bringen. Sie fing an, sich zu fragen, ob sie Ju-Ju, wie sie ihre Kleine liebevoll nennt, als Einzelkind sieht. "Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sie ein kleines Geschwisterchen braucht. Also fingen wir an, ernsthaft darüber zu reden", erklärt die Sängerin. Und schließlich konnte sie dann auch ihre Angst überwinden. Mittlerweile freuen sie und ihr Töchterchen sich schon sehr auf das zweite Baby. "Sie erzählt allen die große Neuigkeit, dass sie bald eine große Schwester ist", erzählt Ashley.

Mit Jupiter habe sie aber auch ein sehr einfühlsames Kind, plaudert Ashley weiter und fügt hinzu: "Sie liebt Freunde. Sie liebt Menschen." Daher liegt es nahe, dass die Freude über ein kleines Geschwisterkind groß ist. Wer sich auch noch freuen kann, sind Ashleys Fans. Während sie das erste Mal schwanger war, hatte sie ihren Blog "Frenshe" gerade erst gestartet. Daher habe sie nur ein paar Dinge dort geteilt. Für die zweite Schwangerschaft hat sich Ashley aber vorgenommen: "Ich möchte wirklich so viel mehr teilen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Ashley Tisdale, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / ashleytisdale Jupiter Iris French und Ashley Tisdale im April 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Ashley Angst vor der zweiten Schwangerschaft hatte? Ja, auf jeden Fall. Postpartale Depressionen sollte man nicht unterschätzen. Nein, denn ich glaube, jede Schwangerschaft ist anders. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de