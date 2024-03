Spielt Beyoncé in Album auf Affärengerüchte um Jay-Z an?

Beyoncé (42) ist eine der erfolgreichsten Musikerinnen der Welt. Auch deshalb ist es keine Überraschung, dass ihr neues Album bereits kurz nach seiner Veröffentlichung durch die Decke geht. Und obwohl sich die "Sweet Dreams"-Interpretin mit der neuen Platte auf völlig neues Terrain begibt, scheint viel mehr als nur der Country-Sound ihrer Songs für Gesprächsstoff zu sorgen. Denn in den Texten soll die Musikerin erneut auf die damaligen Gerüchte um eine Affäre ihres Ehemannes Jay-Z (54) eingehen. "Du kennst doch das Flittchen mit den schönen Haaren, von dem du singst?", singt Beyoncé da unter anderem.

Mit ihrer Neuinterpretation von Dolly Partons (78) Hit "Jolene" gibt die 42-Jährige jedoch auch weitere Einblicke in ihr Privatleben und in ihre Ehe mit dem US-Rapper. So heißt es demnach weiter: "Die Spiele, die du spielst, sind nichts Neues, ich weiß, dass du keinen Ärger mit mir haben willst, Jolene." In "Bodyguard" wird es dann sogar noch etwas privater – denn die Sängerin scheint zu versuchen, die Betrugsgerüchte um ihren langjährigen Partner endgültig aus der Welt zu schaffen, wenn sie singt: "Ich werde dich gegen das Gerede verteidigen. Du weißt doch, wie gern die Leute anfangen, Mist zu erzählen. Ich mag es nicht, wie sie dich ansieht. Jemand sollte mich besser zurückhalten."

Es ist nicht das erste Mal, dass Beyoncé die Fremdgeh-Gerüchte um ihren Mann in ihrer Musik thematisiert. Schon auf ihrem vorherigen Album "Renaissance" befanden sich mehrere Tracks, die offenbar einige pikante Details über ihr Privatleben preisgaben. "Ich bin die Nummer eins. Ich bin die Einzige. Verschwende deine Zeit nicht damit, mit mir zu konkurrieren. Niemand auf der Welt ist wie ich. Ich bin verrückt, widersprüchlich, halte ihn süchtig", hieß es da unter anderem in "Alien Superstar". Ob die dreifache Mutter sich damit jedoch wirklich an die angebliche Affäre von Jay-Z richtete, ist ungewiss.

Anzeige Anzeige

Getty Images Beyoncé, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jay-Z und Beyoncé bei der "The Lion King"-Premiere in London, 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Beyoncé in ihrem neuen Album wirklich über Jay-Zs vermeintliche Affären singt? Nein, das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Ja, das sieht für mich ganz danach aus. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de