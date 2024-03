Beyoncés erzielt Mega-Erfolg mit neuem Album "Cowboy Carter"

Beyoncé (42) gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen aller Zeit. Am 29. März veröffentlichte sie ihr neuestes Album "Cowboy Carter" auf der Streamingplattform Spotify und erneut darf sich die Sängerin über große Erfolge freuen: Laut TMZ ist das neueste Projekt der Künstlerin seit seiner Veröffentlichung das meistgestreamte Album des Jahres 2024 auf Spotify. Die "Crazy in Love"-Interpretin darf sich über phänomenale Streaming-Daten freuen: So wurde das Album seit seiner Veröffentlichung rund 76,13 Millionen Mal gestreamt. Das macht das Werk nicht nur zum erfolgreichsten Country-Album in diesem Jahr, sondern auch zum erfolgreichsten Debüt einer schwarzen Künstlerin auf Spotify.

Das Album enthält neben den 25 Originalsongs auch einen echten Country-Klassiker: Die R&B-Sängerin coverte den Song "Jolene" von Dolly Parton (78). Allerdings schrieb die 42-Jährige einige Passagen des Hits um: Während Dolly in der Originalversion Jolene darum bittet, ihr den Mann nicht wegzuschnappen, äußert sich Beyoncé jedoch selbstbewusster. In ihrer Version des Liedes warnt die US-Amerikanerin Jolene, ihr den Mann auszuspannen.

Für ihr neues Album rührte Beyoncé vor der Veröffentlichung ordentlich die Werbetrommel: Auf Instagram teilte sie das Cover der Vinyl-Ausgabe von "Cowboy Carter". Das Foto zeigt die gebürtige Texanerin fast nackt – lediglich eine weiß-rote Schärpe bedeckt ihren Körper. Bei den Fans kam der Schnappschuss außerordentlich gut an. "Beyoncé, du bist einfach eine wunderschöne Frau und eine Ikone", kommentierte ein Fan den Beitrag bewundernd.

Getty Images Dolly Parton, Sängerin

Instagram / beyonce Beyoncé in einem silbernen Kleid

