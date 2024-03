Ohne Charles: Königin Camilla strahlt bei Ostergottesdienst

Königin Camilla (76) war erneut ohne ihren Mann König Charles (75) unterwegs. Heute fand in der Kathedrale von Worcester im Westen Englands der alljährliche traditionelle Gründonnerstagsgottesdienst statt. Eigentlich wäre der Monarch dort gewesen, doch aufgrund seiner Krebsbehandlung nimmt er aktuell keine öffentlichen Termine wahr und wurde somit von seiner Ehefrau vertreten. Camilla nahm an der Messe teil und verteilte Gründonnerstagsmünzen an 75 Frauen und 75 Männer – eine Anzahl, die das Alter des Staatsoberhauptes widerspiegelt.

Der König war zwar nicht persönlich bei dem Gottesdienst anwesend, meldete sich aber mit einer Audiobotschaft bei den Teilnehmenden. "Es ist für mich eine große Traurigkeit, dass ich heute nicht bei Ihnen sein kann", beteuerte der 75-Jährige in seiner Rede, die er bereits Mitte März aufgenommen hatte. Außerdem lobte er die Männer und Frauen, die die Gründonnerstagsmünzen erhielten. Sie seien "wunderbare Beispiele für solche Freundlichkeit; sie gehen weit über ihre Pflicht hinaus und stellen so viel von ihrem Leben in den Dienst anderer in ihren Gemeinschaften."

Auf seinen aktuellen Gesundheitszustand kam der Brite nicht zu sprechen. Auch zur kürzlich bekannt gewordenen Krebserkrankung seiner Schwiegertochter Prinzessin Kate (42) äußerte er sich nicht. Die Frau von Prinz William (41) hält sich– wie der König –aktuell aus der Öffentlichkeit raus. Es wird jedoch spekuliert, dass sie nach Ostern zurückkehren wird. Der Palast erklärte gegenüber People dazu: "Die Prinzessin wird zu ihren offiziellen Pflichten zurückkehren, sobald ihr medizinisches Team ihr dies erlaubt." Beim Ostergottesdienst am Sonntag wird sie somit nicht dabei sein – dafür aber der König. Er wird den Rest der britischen Royal-Family anführen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla beim Gründonnerstagsgottesdienst

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla, König Charles, Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass sich der König mit einer Audiobotschaft gemeldet hat? Schade. Ich dachte, er würde selbst an dem Gottesdienst teilnehmen. Toll, dass er selbst das Wort ergriffen hat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de