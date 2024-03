Langer Streit: Katie Price stichelt gegen Victoria Beckham

Katie Price (45) und Victoria Beckham (49) werden wohl nie Freundinnen. Seit gut 25 Jahren dauert der Streit zwischen dem ehemaligen Boxenluder und der Spice Girls-Sängerin schon an – und offenbar ist noch kein Ende in Sicht. In ihrem Podcast "The Katie Price Show" teilt sie wieder gegen ihre Erzfeindin aus: "Ich erinnere mich an die Tage mit Victoria Beckham, ja, das tue ich. Als sie in der Manchester United Lounge 'Who Let The Dogs Out' für mich gesungen hat!" Katies Schwester Sophie ist von der erneuten Lästerattacke nicht gerade begeistert: "Oh, lass uns das nicht tun."

Als Victoria vor mehr als zehn Jahren einen Flug nach Los Angeles nehmen wollte, habe sie ihn in letzter Sekunde abgesagt, nur weil Katie an Bord gewesen war. "Ich kann nicht glauben, dass sie denselben Flug nimmt. Ich hoffe, sie ist nett!", schrieb die 45-Jährige auf X. Victoria war aber gar nicht im selben Flugzeug. Als Katie davon erfuhr, kommentierte sie wieder wild drauf los: "Wir heben ab. Die Leute haben gesagt, Victoria wäre auch im Flugzeug, aber das stimmt nicht. Bis später."

Der Streit der beiden Powerfrauen dauert nun schon mehr als 25 Jahre an. Die Ex von Peter Andre (51) hatte Victoria damals für das Scheitern ihrer Beziehung verantwortlich gemacht. Seitdem sind die beiden nicht mehr gut aufeinander zu sprechen, was sie auch immer wieder öffentlich zur Schau stellen.

Getty Images Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

