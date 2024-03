Packt Tori Spelling im eigenen Podcast über Ex Dean aus?

In den vergangenen Wochen sorgte Tori Spelling (50) vor allem mit ihrer Scheidung von ihrem Ehemann Dean McDermott (57) für Schlagzeilen. Doch nun möchte sich die Beverly Hills, 90210-Darstellerin in ein neues Projekt stürzen: Wie Daily Mail berichtet, startet Tori demnächst ihren eigenen Podcast "misSPELLING" für iHeartRadio – und der scheint es sich in sich haben. "Wenn du denkst, dass die Gerüchte schockierend sind, dann warte nur, bis du die Wahrheit hörst – denn wenn eine Frau nichts zu verlieren hat, dann hat sie alles zu gewinnen", verspricht der Teaser. Außerdem heißt es, dass Toris Podcast "die Fehltritte, die Fehler und die Missverständnisse" aufdecken wird, die sie belasten, und "enthüllen wird, was echt und was unecht ist, während sie ihre Hollywood-Persönlichkeit ablegt".

Ob die 50-Jährige in dem Podcast auch über ihren Noch-Ehemann auspacken wird? Erst vor wenigen Tagen hatte Tori offiziell die Scheidung von Dean eingereicht. Ein Insider behauptete jedoch kürzlich, dass sich die Eltern von fünf gemeinsamen Kinder nach der Trennung besser verstehen als je zuvor. "Tori und Dean sind an einem viel besseren Punkt", erklärte der Informant gegenüber Entertainment Tonight. Tori und Dean sollen positiv in die Zukunft blicken.

Dass die TV-Bekannheit das Ende ihrer Ehe gut verkraftet hat, betonte auch ihre Mutter Candy Spelling (78). "Es geht ihr großartig. Wissen Sie was? [Es geht ihr] so gut, wie man es erwarten kann. Sie ist eine Überlebenskünstlerin", erklärte die 78-Jährige in einem Interview mit Fox News. Und auch Dean scheint es nach dem Ehe-Aus besser denn je zu gehen – er ist mittlerweile sogar wieder in festen Händen: Seit einigen Monaten geht der Schauspieler mit seiner Liebsten Lily Calo durchs Leben.

Getty Images Tori Spelling beim iHeartRadio Jingle Ball, 2023

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott bei der Spoken Woof Benefizveranstaltung, 2019

